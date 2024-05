KKS Kalisz i Stal Stalowa Wola powalczą o I ligę

KKS Kalisz i Stal Stalowa Wola zmierzą się w finale baraży, którego stawką będzie awans do I ligi. W półfinałach KKS pokonał u siebie beniaminka – Polonię Bytom 1:0, a drugi z beniaminków – Stal Stalowa Wola wygrała przed własną publicznością z Chojniczanką Chojnice 2:1.

KKS Kalisz – Polonia Bytom

Ten sezon był dla Polonii Bytom pierwszym na poziomie II ligi od ponad dziewięciu latach. Dwukrotni mistrzowie Polski jako beniaminek zakończyli sezon zasadniczy na szóstym miejscu, dzięki czemu awansowali do baraży o I ligę. W nich przyszło im się mierzyć na wyjeździe z drużyną, która uplasowała się na trzecim miejscu – KKS-em Kalisz.

Dla KKS-u był to pierwszy awans do baraży o I ligę od sezonu 2020/21, kiedy to również byli beniaminkiem II ligi. Wówczas KKS-owi nie udało się zaliczyć pierwszego w historii awansu na zaplecze ekstraklasy, bowiem w finale zostali rozbici przez Skrę Częstochowa 0:3. Trzej piłkarze, którzy pamiętają tamtą porażkę, wybiegło na murawę także przeciwko Polonii. W 77. minucie w zespole KKS-u pojawił się także czwarty uczestnik tamtego spotkania – Bartłomiej Putno.

27-latek zameldował się na murawie tuż po tym, gdy kaliszan na prowadzenie wyprowadził Hubert Sobol. Wychowanek Lecha Poznań strzelił już 22. gola w tym sezonie II ligi i jest absolutnie najlepszym strzelcem w zespole KKS-u. Sobol będzie miał nawet okazję powalczyć o koronę króla strzelców, gdyż do lidera klasyfikacji strzelców Jonathana Juniora z Kotwicy Kołobrzeg traci tylko jedną bramkę. KKS awansował bowiem do finału baraży o I ligę i w dodatku będzie gospodarzem decydującego o awansie starcia.

Hubert Sobol GOOOL! KKS Kalisz blisko finału baraży o 1. ligę! Polonii Bytom zostało niewiele czasu… TRANSMISJA ONLINE 👉 https://t.co/v9GMigvLvR pic.twitter.com/hhqUpH4ZGL — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 29, 2024

Stal Stalowa Wola – Chojniczanka Chojnice

45 minut po zakończeniu spotkania w Kaliszu pierwszy gwizdek wybrzmiał w Stalowej Woli, gdzie Stal mierzyła się z Chojniczanką Chojnice. Obecność ”Stalówki” w barażach była równie zaskakująca, co obecność w nich Polonii Bytom, bowiem drużyna z Podkarpacia także była beniaminkiem II ligi. Po trzech sezonach Stal wydostała się z III ligi, a teraz stanęła przed szansą powrotu do I ligi po 14 latach.

Spośród wszystkich czterech uczestników baraży Stal przystępowała do nich jako drużyna w najlepszej formie. Podopieczni Ireneusza Pietrzykowskiego nie przegrali bowiem żadnego z siedmiu ostatnich spotkań, a wszystkie cztery ostatnie mecze sezonu zasadniczego wygrali. Co więcej, Stal nie przegrała u siebie od 17 marca, a od czasu tamtej porażki przegrała tylko jeden z 11 kolejnych meczów.

Chojniczanka sezon zasadniczy zakończyła zaś na piątym miejscu, tuż za plecami Stali. Choć zespół z Chojnic miał identyczną liczbę punktów, co Stal – 54 – to bilans meczów bezpośrednich zdecydowanie nie przemawiał na ich korzyść. W marcu Chojniczanka zremisowała u siebie ze Stalą 1:1, a w rundzie jesiennej uległa w Stalowej Woli aż 2:5.

Aż 36 z 54 punktów Stal zdobyła na własnym stadionie i pod tym względem nie miała sobie równych. W półfinale ”Stalówka” również wykorzystała atut swojego boiska. W 60. minucie drugiego w tym sezonie gola strzelił wypożyczony z Cracovii obrońca Damian Urban. Niemal 20 minut później piłka ponownie wylądowała w bramce Chojniczanki, lecz trafienie nie zostało ostatecznie uznane przez VAR z powodu spalonego.

W tej sytuacji gol został nieuznany przez spalonego, którego się dopuścił grający z numerem ósmym, Łukasz Soszyński. #SSWCHO pic.twitter.com/XeMsuIbtJM — Rożec 32 (@32Rozec) May 29, 2024

Choć w końcówce piłkarze Chojniczanki ruszyli ile w sił nogach, w drugiej minucie doliczonego czasu, zaledwie kilkanaście sekund po pojawieniu się na placu gry, Bartosz Pioterczak przepięknym strzałem pod poprzeczkę pokonał Damiana Primela. Tuż przed upływem doliczonego czasu bramkę kontaktową zdobył jeszcze kapitan Chojniczanki Tomasz Boczek, ale gościom zabrakło już czasu na doprowadzenie do dogrywki. Tym samym, Stal powalczy w Kaliszu z KKS-em o awans do I ligi. Finałowe starcie odbędzie się w sobotę 1 czerwca o godzinie 16:30. Transmisja w TVP Sport.

fot. screen TVP Sport / Twitter

