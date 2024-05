Kylian Mbappe nie zagra na wielkim turnieju

Klamka zapadła – Kylian Mbappe nie zagra na igrzyskach olimpijskich, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Paryżu. To zła wiadomość dla reprezentacji Francji, która wraz z 25-latkiem typowana jest w roli faworyta do zdobycia złotego medalu.

Mbappe nie zagra na igrzyskach olimpijskich

Dużo się ostatnio dzieje wokół Kyliana Mbappe. Świat ciągle żyje jego transferem do Realu Madryt, a wedle ostatnich doniesień oficjalne ogłoszenie tego ruchu ma nadejść krótko po finale Ligi Mistrzów, w którym to „Los Blancos” zmierzą się z Borussią Dortmund. Wielkimi krokami zbliżają się też mistrzostwa Europy w Niemczech. Tam reprezentacja Francji wraz z 25-latkiem w składzie będzie głównym faworytem do sięgnięcia po puchar.

🚨🇫🇷 France full squad for Euro 2024. 🧤 Aréola, Maignan, Samba. 🛡️ Koundé, Clauss, Pavard, Konaté, Saliba, Upamecano, Hernandez, Mendy. 🧠 Camavinga, Fofana, Rabiot, Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann, Kanté. ⚽️ Barcola, Dembélé, Coman, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram. pic.twitter.com/cu0HSgOP2N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

Dwa tygodnie po EURO świat sportu skieruje swoje oczy na Paryż. Tam na przełomie lipca i sierpnia odbędą się igrzyska olimpijskie. Tam futbol nie jest jednak aż tak popularny. Oddaje miejsce innym sportom, ponieważ biorą w nim udział gracze U23 plus trójka starszych. W ten sposób np. w kadrze Wielkiej Brytanii 2012 znalazł się Ryan Giggs. Pojawiało się zatem wiele spekulacji, czy Kylian Mbappe zagra na tym turnieju na francuskiej ziemi. Istnieje bowiem możliwość powołania trzech zawodników urodzonych przed 2001 rokiem. Wszelkie wątpliwości zostały jednak rozwiane i były już zawodnik PSG będzie co najwyżej wspierać kolegów z trybun.

Florentino Perez nieugięty

W tej sprawie nie pomógł nawet prezydent Francji Emmanuel Macron. Według „Cadena COPE” miał ponoć rozmawiać z prezesem Realu Madryt Florentino Perezem w sprawie udziału Mbappe na igrzyskach. Perez pozostaje jednak nieugięty i nie tylko Mbappe, ale żaden inny zawodnik z klubu ma zakaz wyjazdu na święto sportu w różnych dziedzinach. Wobec tego selekcjoner reprezentacji młodzieżowej Francji Thierry Henry będzie musiał znaleźć kogoś innego, kto swoją grą poprowadzi ”Trójkolorowych” do olimpijskiego medalu. Chętny na powrót był… Karim Benzema

Wobec takiego obrotu spraw Kylian Mbappe najprawdopodobniej pod koniec lipca rozpocznie przygotowania do nowego sezonu już w barwach Realu Madryt. Pod koniec miesiąca klub wyjeżdża na towarzyskie tournee do USA. Tam ”Los Blancos” zmierzą się m.in. z Milanem, Barceloną i Chelsea.

The latest victim of Florentino Perez: Emmanuel Macron😂 pic.twitter.com/nhEi6cMS7k — SRP4NENKA (@SRP4NENKA) May 21, 2024

Grupy turnieju piłkarskiego

Piłkarski turniej rozpocznie się dwa dni przed oficjalnym startem igrzysk, czyli 24 lipca. Koniec nastąpi zaś 10 sierpnia, czyli dzień przed ceremonią zamknięcia igrzysk. Jeszcze nie znamy wszystkich uczestników turnieju, ale już w marcu poznaliśmy składy grup.

Turniej mężczyzn:

Turniej kobiet:

W turnieju mężczyzn nie znamy jeszcze jednego uczestnika. W meczu play-off muszą się zmierzyć reprezentacje Gwinei i Indonezji U23. Z kolei do turnieju kobiet jako ostatnie zakwalifikowały się reprezentacje Nigerii i Zambii.

