Fran Tudor podpisał nowy kontrakt z Rakowem

Fran Tudor to jedna z największych gwiazd Rakowa Częstochowa. Klub poinformował o podpisaniu kontraktu z 28-letnim zawodnikiem. Umowa Chorwata obowiązuje do końca sezonu 2026/27, ale została zawarta opcja przedłużenia jej o kolejne dwa lata.

Fran Tudor na dłużej w Rakowie

Fran Tudor trafił do Rakowa Częstochowa zimą 2020 roku z Hajduka Split za niemal milion euro. Z biegiem czasu okazało się, że był to jeden z najlepszych transferów od czasu powrotu ”Medalików” do Ekstraklasy. W ciągu 4,5 roku Chorwat zaliczył w barwach Rakowa 180 występów, w których uzbierał 12 bramek i 36 asyst. Jego gra w znacznym stopniu przyczyniła się do wywalczenia dwóch srebrnych, ale przede wszystkim złotego medalu mistrzostw Polski za sezon 2022/23. Tudor w Rakowie sięgnął także po dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary w 2021 i 2022 roku. To arcyważny prawy wahadłowy. Często ataki opierają się właśnie na jego ofensywnych rajdach i wejściach. Jest on bardzo aktywny w takich akcjach. Jakiś czas temu krążyły plotki na temat możliwego odejścia Chorwata. W jednej z rozmów został zapytany, czy wyklucza przeprowadzkę do USA:

Jasne, że nie. Jestem otwarty na jakiekolwiek opcje, bo to jest piłka nożna i nigdy nie można mówić „nigdy”. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Mam tutaj, w Rakowie, kontrakt do 2027 roku, więc zobaczymy. Jestem w każdym razie otwarty na to.

Dodatkowo w lutym agent piłkarza Matej Škegro przyznał na łamach „Sportske novosti”, że zawodnik był bardzo blisko przenosin do Bundesligi, a do tego, że jest w kontakcie z Dinamem Zagrzeb. Teraz jednak wiemy, że przynajmniej na razie Tudor nigdzie się nie wybiera. Raków poinformował o podpisaniu przez Chorwata nowego kontraktu. Umowa Tudora z Rakowem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, ale zawarta została opcja przedłużenia jej o dwa lata. To bardzo ważne dla klubu, który nawet nie zagra w europejskich pucharach, że nie traci jednej ze swoich największych gwiazd.

❗ Kontrakt Frana Tudora obowiązujący do końca czerwca 2027 roku został rozszerzony o możliwość przedłużenia o kolejne dwa lata. ✍️ https://t.co/SolTjxGp19 Fran, walczymy dalej! 👊 pic.twitter.com/xX8Ti9tnhV — Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 29, 2024

Papszun wraca

Co ma wpływ na pozostanie Tudora? Z całą pewnością powrót Marka Papszuna. Na początku maja dużo się działo u byłych mistrzów Polski. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Dawid Szwarga nie poprowadzi drużyny w nowym sezonie. Od razu pojawiły się plotki, jakoby to Marek Papszun miał po roku wrócić do drużyny. I rzeczywiście to się wydarzyło 21 maja, kiedy to klub oficjalnie potwierdził tę rewelację. Tylko rok trwała więc przerwa od trenowania Rakowa Marka Papszuna. Łączono go medialnie z przeróżnymi klubami (Szachtar, Dynamo Kijów, Sunderland, Aris) i reprezentacjami (Łotwa, Kanada). Dużym dla niego rozczarowaniem jest na pewno wybór Michała Probierza na selekcjonera. Potem jednak plotki goniły plotki. Papszun zatoczył koło i wrócił do Częstochowy.

Celem nie tylko dla trenera, ale też dla całej drużyny jest odbudowanie reputacji. Poprzedni sezon dla „Medalików” był nieudany. Raków sezon ukończył dopiero na siódmym miejscu w tabeli, przez co po raz pierwszy od czterech lat nie zagra w eliminacjach europejskich pucharów. Celem na następną kampanię ma być powrót na ligowy szczyt. Plusem będzie brak gry co trzy dni.

Tymczasem w kwietniu 2023… Marek Papszun: Jesteśmy tutaj razem pierwszy i pewnie ostatni raz. Michał Świerczewski: Nie jest powiedziane. Liczę na to, że nasze drogi jeszcze się z powrotem zejdą. Czemu miałbyś nie wrócić do Rakowa po odpoczynku? pic.twitter.com/kQijDkIJOW — Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) May 21, 2024

fot. PressFocus

Tworzymy codziennie nasz przewodnik po EURO 2024: