Eliminacje europejskich pucharów w… Płocku. Klub Usyka zagości w Polsce

Polissiia Żytomierz sezon 2023/24 zakończyła na piątym miejscu w ukraińskiej Premier League, oznaczającym eliminacje Ligi Konferencji. Z powodu wojny ukraińskie od kilku lat domowe mecze europejskich pucharów muszą rozgrywać za granicą. Nie inaczej będzie w przypadku Polissii, która swoje spotkania będzie rozgrywać w Płocku.

W sezonie 2023/24 Polissia po raz pierwszy w historii wystąpiła w ukraińskiej ekstraklasie. Beniaminek zakończył rozgrywki Premier League na wysokim, piątym miejscu, oznaczającym udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Klub z Żytomierza – miasta należącego przed rozbiorami do Polski – zmagania w eliminacjach rozpocznie od II rundy.

Z powodu wojny ukraińskie kluby od dwóch lat zmuszone są rozgrywać mecze europejskich pucharów za granicą. Świetnie poinformowany w kwestii ukraińskiej piłki Piotr Słonka (znany na portalu X jako BuckarooBanzai) poinformował, że domem klubu z Żytomierza w europejskich pucharach będzie stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku. Na razie jednak ani Polissia, ani Wisła Płock nie potwierdziły tych informacji. Warto dodać, że Żytomierz to miasto partnerskie Płocka, co może mieć znaczenie.

Ostatni raz europejskie puchary na tym obiekcie gościły w 2006 roku. Wówczas w II rundzie eliminacji Pucharu UEFA Wisła Płock mierzyła się z ukraińskim Czornomorcem Odessa. Remis 1:1 w meczu u siebie smakował jak porażka. W pierwszym spotkaniu było bowiem 0:0, a że wówczas obowiązywała zasada „goli na wyjeździe”, do dalszej fazy eliminacji Pucharu UEFA awansowali Ukraińcy.

Polissiia to nie pierwszy ukraiński zespół, który mecze europejskich pucharów jako gospodarz będzie rozgrywał na polskim stadionie. W sezonie 2022/23 mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów Szachtar Donieck na stadionie Legii Warszawa. W stolicy Polski ”Górnicy” mierzyli się z Celtikiem, Lipskiem i Realem Madryt.

W tym samym sezonie Dynamo Kijów mecze eliminacji Ligi Mistrzów rozgrywał na stadionie ŁKS-u Łódź, a spotkania fazy grupowej Ligi Europy na stadionie Cracovii. Z kolei Zoria Ługańsk mecze eliminacji Ligi Konferencji Europy rozgrywała na Arenie Lublin, a Worska Połtawa na stadionie w Tychach.

Co ciekawe, piłkarzem żytomierskiej ekipy jest… słynny bokser Ołeksandr Usyk. Ukrainiec jest niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej, co udowodnił ostatnio, pokonując na gali w Rijadzie Tysona Fury’ego. W lipcu 2023 roku Usyk podpisał profesjonalną umowę z Polissiią, gdzie już wcześniej zagrał w meczu towarzyskim. Usyk nigdy jednak nie wystąpił w oficjalnym meczu Polissii, a jedynie bierze udział w treningach pierwszego zespołu. Choć to mało prawdopodobne, ale może jednak zobaczymy światową gwiazdę boksu na murawie stadionu w Płocku.

Oleksandr Usyk has now officially signed for Ukrainian Premier League football team FC Polissya on a one-year pro contract. Boxing's WBA, IBF & WBO heavyweight world champion came on as a substitute for the club in a friendly last year and could now play for them professionally. pic.twitter.com/lf2ty75kfI

— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 19, 2023