Mistrzostwa Europy odbywają się od 1960 roku. Pierwszym mistrzem był Związek Radziecki ze słynnym Lwem Jaszynem w bramce. Początkowo nie miały tak wielkiego prestiżu. Dużo większą estymą cieszyły się mundial oraz igrzyska olimpijskie. Z czasem jednak mistrzostwa kontynentu rozwijały się i rozszerzały uczestników – najpierw z czterech do ośmiu, potem do 16 i wreszcie – jak teraz – do 24. Obecnie gra w nich zatem prawie pół kontynentu. Oto quiz dotyczący różnych edycji.

Turniej numer 17

Tegoroczne mistrzostwa Europy będą już 17. edycją. Odbywają się one co cztery lata. Cykl reprezentacyjny jest dwuletni. W parzystych latach mamy mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata. Wyjątkiem było EURO 2020 przesunięte o rok przez COVID-19. Teraz wszystko jest już zgodnie z planem. Gospodarzem turnieju są Niemcy, którzy gościli 18 lat temu u siebie mundial i dotarli wówczas do półfinału. Teraz apetyty u naszych zachodnich sąsiadów wzrosły po marcowych obiecujących sparingach, w których to ograli Francję i Holandię. Do tego do kadry wrócił Toni Kroos. Dotychczas Niemcy trzykrotnie byli mistrzami – w 1972, 1980 oraz 1996. Długo więc czekają na tryumf.

Quiz o historii EURO

Mistrzostwa Europy miały mnóstwo różnych mniejszych lub większych historii. Polska pierwszy raz wzięła w nich udział w 2008 roku i od tej pory kwalifikuje się za każdym razem. W quizie zawarliśmy pytania dotyczące przeróżnych edycji – o Grecję, Hiszpanię czy też i reprezentację Polski. Sprawdźcie zatem jak dobrze pamiętacie poprzednie turnieje na naszym kontynencie.

/10 30 maja, 2024 By Patryk Śliwiński Created onBy Quiz wiedzy na temat piłki nożnej #10 - mistrzostwa Europy EURO 2024 zbliża się wielkimi krokami. Jak dobrze znacie historyczne turnieje i mistrzostwo Starego Kontynentu? Pora sobie przypomnieć i sprawdzić wiedzę w 10 pytaniach. 1 / 10 1. W 2004 roku Grecja sensacyjnie została mistrzem Europy. Którą drużynę pokonała aż dwukrotnie? Francję Portugalię Czechy Hiszpanię 2 / 10 2. Polska na EURO w 2008 roku rozegrała mecz z Austrią, który zakończył się kontrowersyjnie

podyktowanym rzutem karnym przez Howarda Webba. Kto wówczas zdaniem arbitra faulował

przeciwnika? Marcin Wasilewski Mariusz Jop Paweł Golański Mariusz Lewandowski 3 / 10 3. W 2000 roku furorę robiła reprezentacja Holandii. W półfinale jednak była nieskuteczna, marnując

mnóstwo rzutów karnych zarówno w meczu, jak i później w konkursie jedenastek. Ile karnych zmarnowali

w sumie Kluivert i koledzy? 4 5 6 7 4 / 10 4. W którym roku na turniej sensacyjnie zakwalifikowała się reprezentacja Łotwy z szalejącym w ataku

Marisem Verpakovskisem? 1996 2000 2004 2008 5 / 10 5. Rekordzistą strzelców na jednym turnieju mistrzostw Europy był Michel Platini i jego wynik zdaje się

być już nie do poprawienia. Ile goli strzelił w 1984 roku? 11 10 9 8 6 / 10 6. Dania była rewelacją poprzednich mistrzostw Europy rozsianych po całym kontynencie. W jaki sposób

odpadła z Anglią w półfinale? Po rzutach karnych Po kontrowersyjnym rzucie karnym w dogrywce Po golu w 98. minucie Nie miała już sił i poległa aż 0:4 7 / 10 7. Ile bramek na wszystkich mistrzostwach Europy zdobył Robert Lewandowski? 3 4 5 6 8 / 10 8. Najwyższy wynik w historii finałowych spotkań mistrzostw Europy to Hiszpania vs Włochy z 2012 roku

i turnieju w Polsce i na Ukrainie. Iker Casillas prosił wówczas sędziego o niedoliczanie czasu. Jaki padł

wynik? 4:0 dla Hiszpanii 5:0 dla Hiszpanii 6:0 dla Hiszpanii 4:1 dla Hiszpanii 9 / 10 9. Ile punktów zdobyła reprezentacja Polski w fazie grupowej doskonałego dla nas EURO 2016? 5 6 7 9 10 / 10 10. W 2016 roku doszło na turnieju do pewnego ewenementu. Co się wydarzyło? Padło najwięcej samobójów Wygrała drużyna, która miała zero zwycięstw w fazie grupowej W trakcie EURO zwolniono aż 10 selekcjonerów Arbiter skończył finał w 80. minucie i dograno resztę 30 min później Your score is The average score is 100% 0% Spróbuj jeszcze raz

I co, jak wam poszło? 10/10 czy jednak za trudne? Podziel się quizem z kumplem i porównajcie swoje wyniki!

Quiz powstał przy współpracy z firmą ORLEN