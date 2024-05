Oficjalnie: Benedyczak na dłużej we Włoszech

Adrian Benedyczak nieoczekiwanie zaczął robić karierę na Półwyspie Apenińskim. Po dwumilionowym transferze z Pogoni Szczecin, w której nie zdążył jeszcze ustabilizować formy do Parmy zaczął być coraz lepszym piłkarzem i tak po trzech sezonach w klubie 23-latek przedłużył umowę. Oznacza to, że w końcu wystąpi w Serie A.

Benedyczak na dłużej we Włoszech

Polak przybył do Parmy w 2021 roku z Pogoni Szczecin, od tego czasu stał się piłkarzem, który zaczął mieć coraz większe znaczenie dla drużyny biznesmena z Iowa, Kyle’a Krause. Według portalu Transfermarkt, kosztował on parmeńczyków 2.4 miliona euro.

𝐁𝐄𝐍𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟖 ✍️ Adrian Benedyczak rinnova con il

Benedyczak w minionym sezonie rozegrał w Serie B 31 spotkań, w których trafił 10 razy i trzykrotnie asystował. W ligowych rozgrywkach, od przybycia do Włoch trafił on 25 razy do siatki rywala, co znacznie przewyższa jego skuteczność z polskich boisk. Do dorobku kończącego się sezonu należy też dodać jedno trafienie w rozgrywkach Coppa Italia. Poprzednia umowa Polaka miała wygasnąć w czerwcu 2025 roku.

Przedłużenie umowy oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem zagra w Serie A. Aktualnie, Polak leczy kontuzję, która wykluczyła go z końcówki drugoligowych zmagań – przez uraz, Benedyczak ominął trzy ostatnie kolejki Parmy.

Warto przypomnieć z tej okazji słowa polskiego kibica Parmy, Łukasza Barona:

Optymalnie byłoby dla Parmy przedłużyć umowę o rok i sfinansować nim zbliżające się letnie okienko transferowe. Dla drużyny byłoby to najlepsze wyjście, bo „Benek” co prawda „robi” liczby, ale są bardziej niezbędni dla zespołu zawodnicy – tj. Bernabe czy Man. Wtedy bez wątpienia, wolałbym aby to Polak został poświęcony.

Jak widać po działaniach Parmy, Polak będzie ważnym elementem układanki. Przedłużenie na taki czas oznacza, że Parma widzi w nim kluczowego piłkarza, który przy osiągnięciu szczytu potencjału przyniesie klubowi spore zyski do klubowej kasy.

Benedyczak był już powoływany do seniorskiej reprezentacji Polski, nie wystąpił jednak w meczu. Powołanie otrzymał podczas kadencji Fernando Santosa.

Fot. screen YouTube/ Serie B

