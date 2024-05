Gra dla Grecji, ale nigdy nie występował w tym kraju… do teraz

Reprezentant Grecji George Baldock po siedmiu latach opuszcza Sheffield United i przenosi się do Panathinaikosu. 31-latek podpisał z ”Koniczynkami” umowę do końca sezonu 2026/27. Po dwóch latach od debiutu w reprezentacji Grecji Baldock po raz pierwszy wystąpi w rozgrywkach ligowych w tym kraju.

Baldock przenosi się do Grecji

Po spadku z Premier League Sheffield United wystawiło na listę transferową aż pięciu piłkarzy. Jednym z nich był George Baldock, który w barwach ”The Blades” występował od sezonu 2017/18. W ciągu siedmiu lat Baldock rozegrał dla Sheffield 219 meczów, w których zanotował 16 asyst i dołożył sześć trafień. W tym czasie dwukrotnie awansował z ”The Blades” do Premier League i dwukrotnie z niej spadał. W elicie Baldock spędził trzy sezony i wystąpił w 83 meczach.

Choć Baldock urodził się i spędził całe życie w Anglii jego korzenie sięgają… Grecji. „Baldock” – trzeba przyznać, że brzmi to mało po grecku, a zdecydowanie po wyspiarsku. Jednak jego babcia pochodziła właśnie z tego kraju, ale w 1950 roku przeniosła się na Wyspy wraz ze swoim angielskim partnerem. Zatem greckie nazwisko w rodzinie zanikło. Pojawiła się więc możliwość reprezentowania Hellady, z której Baldock mógł skorzystać. Wychowanek MK Dons nie miał bowiem jakichkolwiek szans na grę w kadrze Anglii. Co więcej, nigdy nie wystąpił on nawet w drużynach młodzieżowych.

W maju 2022 roku otrzymał powołanie od selekcjonera Gusa Poyeta, a w czerwcu zadebiutował w reprezentacji Grecji, wchodząc na ostatnie minuty meczu Ligi Narodów z Irlandią Północną (1:0). Następnie w pełnym wymiarze czasowym wystąpił w pięciu meczach Ligi Narodów i wraz z Grecją awansował do dywizji B. W 2023 roku wystąpił w trzech meczach eliminacji EURO 2024, a w marcu 2024 roku zagrał w barażach z Kazachstanem i Gruzją. Łącznie rozegrał dla ”Piratów” 12 meczów – 11 razy znalazł się w wyjściowej jedenastce, a dziewięć meczów rozegrał ”od deski do deski”. Jest tu tak ważnym piłkarzem, jakim w Anglii nigdy by nie był.

Jak dotąd Baldock występował w sześciu klubach, ale żaden z nich nie był z Grecji. Miał za sobą tylko kilkumiesięczny epizod w Islandii, kiedy to w maju 2012 roku trafił do IBV. Po dwóch latach od debiutu w reprezentacji Grecji Baldock zadebiutuje teraz w greckiej ekstraklasie. Jako wolny zawodnik przeniósł się do czwartej drużyny Super League – Panathinaikosu. Baldock stanie także przed szansą debiutu w europejskich pucharach, bowiem dzięki zwycięstwu w Pucharze Grecji Panathinaikos zagra w II rundzie eliminacji Ligi Europy. 31-latek ma na koncie tylko dwa mecze w eliminacjach tych rozgrywek, które zaliczył w sezonie 2012/13 jako piłkarz islandzkiego IBV. Baldock podpisał z ”Koniczynkami” umowę, która obowiązywać będzie do końca sezonu 2026/27.

fot. screen YouTube

