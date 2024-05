FIFA, znana dziś pod nazwą EA SPORTS FC, od lat dominuje na rynku gier piłkarskich. Jak się okazuje, produkującą serię gier firma EA Sports już niedługo będzie miała konkurenta w tej dziedzinie. Studio 2K Games, które odpowiada między innymi za serię NBA2K, właśnie zdobyło licencję od FIFA i wypuści na rynek grę pod nazwą FIFA2K.

EA SPORTS FC, do 2023 roku występująca pod nazwą FIFA, od dekad dominuje na rynku gier piłkarskich. Pierwsza edycja tej serii gier ukazała się w 1993 roku. W 2022 roku nie doszło do porozumienia w sprawie odnowy licencji pomiędzy EA Sports a Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej, w wyniku czego zmieniona została nazwa z ”FIFA” na ”EA SPORTS FC 24”.

Przez długi czas EA Sports rywalizowała z japońską firmą KONAMI, która produkowała grę o nazwie Pro Evolution Soccer. PES również miał swoją rzeszę fanów, a swego czasu jego mocną stroną była licencja na rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Jednak to gra spod szyldu EA Sports była pionierem na rynku i zjednywała sobie coraz większą liczbę graczy. Wspomniany wcześniej Pro Evolution Soccer od 2022 roku nosi nazwę eFootball i od tego czasu gra nie ma już najmniejszych szans równać się z produkcją EA Sports.

EA Sports znów jednak będzie musiała powalczyć o klienta. Jak się okazuje, studio 2K Games właśnie doszło do porozumienia z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej ws. oficjalnej licencji od FIFA i już niebawem powinna ukazać się nowa gra FIFA2K. 2K Games jest doskonale znane fanom koszykówki, bowiem studio od lat wypuszcza na rynek serię gier NBA2K. Tytuł ten chwalony jest przede wszystkim za urozmaicony tryb kariery i realizm. W swojej ofercie mają również takie tytuły, jak WWE.

Pojawienie się na rynku nowej gry o tematyce piłkarskiej jest bardzo dobrą wiadomością dla graczy. Monopol, który przez lata miało w swojej garści studio EA Sports przyczynił się do widocznego obniżenia lotów przez Kanadyjczyków. Mocna konkurencja może sprawić, że obie serie będą wzajemnie pchać się do przodu. Niebawem powinno ukazać się więcej informacji odnośnie samego FIFA2K. Z nieoficjalnych informacji wynika, że premiera gry może mieć miejsce jeszcze w tym roku.

🚨🚨| 2K has secured the official license from FIFA to create the next FIFA video game.

The partnership is confirmed, and 2K will be developing a new football game series.

FIFA 2K25 is set to launch this year, just in time for the FIFA World Cup 2K26.

[@mohplay_inc_] pic.twitter.com/maBbjIxa7j

— CentreGoals. (@centregoals) May 30, 2024