Red Bull rozpoczyna współpracę z Leeds United

Leeds United poinformowało o zawarciu wieloletniego kontraktu z Red Bullem. Austriacki koncern nabył mniejszościowy pakiet udziałów w klubie z Elland Road, a piłkarze ”Pawi” występować będą z logo firmy na przodzie koszulek. Leeds jest piątym klubem piłkarskim, w który zainwestował Red Bull.

Red Bull inwestuje w Leeds United

Leeds United poinformowało o rozpoczęciu współpracy z Red Bullem. W oświadczeniu klubu czytamy o ”zawarciu wieloletniej umowy” z austriackim koncernem. Red Bull nabył mniejszościowy pakiet udziałów, a piłkarze męskiej oraz żeńskiej drużyny występować będą z logo firmy na przodzie koszulek. Także podczas wystąpień medialnych, jak np. konferencje prasowe, czy rozmowy z piłkarzami na ”ściankach” eksponowane będzie logo Red Bulla oraz puszki z napojem energetyzującym.

Leeds United is proud to announce a new multi-year agreement with Red Bull, making them the club’s front of shirt partner starting next season — Leeds United (@LUFC) May 30, 2024

Leeds United jest piątym klubem piłkarskim, w który inwestuje Red Bull. Obecność Red Bulla w futbolu rozpoczęła się w kwietniu 2005 roku, kiedy to klub kupił Austrię Salzburg i zmienił nazwę na ”Red Bull Salzburg”. W tym samym roku koncern wykupił występujący w MLS zespół MetroStars, przez co klub z Nowego Jorku został przemianowany na New York Red Bulls.

W 2007 roku firma zainwestowała w występujący w niższych ligach brazylijski klub z miasta Campinas (stan Sao Paulo) i zmienił jego nazwę na Red Bull Brasil. Celem było wprowadzenie klubu do elity w ciągu najbliższej dekady, jednak plan się nie powiódł. Wobec tego Red Bull w 2019 roku wykupił występujący w Serie B Clube Atletico Bragantino. Klub w tym samym roku wywalczył awans do ekstraklasy, w której gra nieprzerwanie do dziś, a od 2020 roku rozgrywa swoje mecze pod nazwą ”Red Bull Bragantino”. Red Bull Brasil stał się natomiast drużyną rezerw Red Bulla Bragantino.

W 2009 roku Red Bull wrócił do inwestycji na rynku europejskim i przejął występujące w piątej lidze niemieckiej SSV Markranstädt. W sezonie 2009/10 klub stał się RB Lipskiem, a plan zakładał awans do Bundesligi w ciągu kolejnych 10 lat. Tym razem cel udało się zrealizować i to znacznie przed czasem, bo już w 2016 roku RB Lipsk awansował do elity. Już w pierwszym roku gry w Bundeslidze Lipsk został wicemistrzem Niemiec, a w kolejnych siedmiu sezonach jeszcze cztery stawał na podium. W 2022 roku Lipsk sięgnął po pierwszy w historii Puchar Niemiec, a rok później do kolejnego triumfu w tych rozgrywkach dołożył Superpuchar. W sezonie 2019/20, dopiero drugim w Lidze Mistrzów, Lipsk dotarł aż do półfinału tych rozgrywek.

Leeds United have confirmed that Red Bull have purchased a minority stake in the club and they will sponsor their shirt next season 🧃 pic.twitter.com/PEHCnGs2D5 — Classic Football Shirts (@classicshirts) May 30, 2024

Leeds w przeszłości współpracowało już z klubami spod szyldu Red Bulla. W 2019 roku z Lipska wypożyczony został Jean-Kevin Augustin, a po awansie ”Pawi” do Premier League Francuz został wykupiony za kwotę 21 mln euro. W sezonie 2022/23 Leeds zapłaciło łącznie Salzburgowi niemal 60 mln euro za transfery Brendana Aaronsona, Rasmusa Kristensena i Maximiliana Woebera. W tym samym roku za 17 mln euro z Lipska sprowadzony został także Tyler Adams.

Niewątpliwie, inwestycja Red Bulla w Leeds wiąże się z planem eksponowania marki podczas meczów Premier League. O powrót do elity ”Pawiom” może być jednak ciężko, bowiem po przegranym finale play-offów o awans z Southampton mówi się o masowych odejściach z klubu kluczowych piłkarzy, jak Crysencio Summerville, Wilfried Gnonto, Georginio Rutter, czy Archie Gray.

fot. Classic Football Shirts / Twitter

