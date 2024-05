Szeroka kadra Albanii na EURO 2024 – w niej były gracz Legii Warszawa

Selekcjoner reprezentacji Albanii Sylvinho powołał szeroką kadrę na EURO 2024. Na 27-osobowej liście znajdziemy kilka znanych nazwisk, w tym m.in. Ernesta Muciego, który do lutego 2024 roku był piłkarzem Legii Warszawa.

Szeroka kadra Albanii na Euro

Sylvinho jest jednym z ostatnich szkoleniowców, który ogłosił szeroką kadrę na EURO 2024. Na wstępnej liście w kadrze Albanii znajduje się 27 piłkarzy. Oznacza to, że tylko jedno nazwisko może zostać wykreślone przed rozpoczęciem turnieju. Trenerzy mają bowiem możliwość zabrania maksymalnie 26 zawodników.

Na liście brakuje może wielkich gwiazd, ale są tam znane szerszemu światu nazwiska. Wśród powołanych jest chociażby Ernest Muci, który zimą 2024 roku odszedł z Legii Warszawa do tureckiego Besiktasu. Trzon kadry stanowi kilku piłkarzy grających w Serie A – Kristjan Asllani (Inter), Etrit Berisha (Empoli), Elseid Hysaj (Lazio) i Berat Djimsiti (Atalanta). Uznanie w oczach trenera zyskali też pogromcy Polaków w meczu eliminacyjnym do Euro – Jasir Aslani oraz Mirlind Daku.

It’s here! Albania’s Euro 2024 squad has been announced! pic.twitter.com/9UfNqSQnwu — Albanian Football 🇦🇱 (@AlbanianFooty) May 27, 2024

Szeroka kadra Albanii na Euro 2024:

Bramkarze:

Etrit Berisha (Empoli), Elhan Kastrati (AS Cittadella), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt),Thomas Strakosha (Brentford),

Obrońcy:

Airlind Ajeti (CFR Cluj), Naser Aliji (FC Voluntari), Iván Balliu (Rayo Vallecano), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ardian Ismajli (Empoli), Marash Kumbulla (Sassuolo), Enea Mihaj (FC Famalicão), Mario Mitaj (Lokomotiw Moskwa),

Pomocnicy:

Amir Abrashi (Grasshoppers), Kristjan Asllani (Inter Mediolan), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (US Lecce), Klaus Gjasula (SV Darmstadt 98), Qazim Laçi (Sparta Praga), Ernest Muçi (Beşiktaş JK), Yiber Ramadani (US Lecce).

Napastnicy: Jasir Asani (Gwangju FC), Armando Broja (Chelsea), Mirlind Daku (Rubin Kazań), Arbër Hoxha (Dinamo Zagrzeb), Rey Manaj (Sivasspor),

Taulant Seferi (FC Baniyas).

Albania na EURO 2024

Przed wyjazdem do Niemiec Albańczycy zagrają dwa mecze sparingowe – 3 czerwca z Liechtensteinem i 7 czerwca z Azerbejdżanem. Przeciwnicy może i nie powalają na kolana, jednak Sylvinho ma na pewno dobry plan na przygotowania do turnieju. Na mistrzostwach Europy zaś Albania zagra w bardzo trudnej grupie B, gdzie rywalizować będzie z Włochami, Hiszpanią i Chorwacją.

Bez wątpienia podopiecznym Sylvinho będzie bardzo trudno wywalczyć choćby jeden punkt. Ci jednak już w eliminacjach pokazali, że trzeba się z nimi liczyć. Albania rozbiła przecież w eliminacjach 2:0 Polskę oraz 3:0 Czechów. M.in. te wyniki dały im zwycięstwo w grupie, a co za tym idzie, drugi w historii awans na Mistrzostwa Europy.

W 2016 roku drużyna prowadzona przez Gianniego De Biasiego debiutowała nie tylko na EURO, ale w ogóle wielkiej imprezie. Udało im się nawet wygrać ostatni mecz w grupie z Rumunią 1:0 po bramce byłego piłkarza Legii Warszawa Armando Sadiku. To jednak nie wystarczyło do awansu do 1/8 finału, bowiem w rankingu trzecich miejsc zajęli oni ostatnie miejsce. Choć w piłce działy się różne rzeczy, zdobycie choćby punktu, nie mówiąc już o zwycięstwie z którąś z potęg, graniczyć będzie z cudem.

🇦🇱 Armando Sadiku headed Albania's first goal at a major finals #OTD at EURO 2016! 🙌 pic.twitter.com/SHZMvptaJz — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2021

