Sevilla będzie miała nowego trenera

Sevilla zdecydowanie nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. W La Liga zajęła odległe 14. miejsce i po raz pierwszy od 12 lat nie zagra w europejskich pucharach. Wraz z końcem sezonu drużynę opuścił Quique Sánchez Flores, a jak informuje Maximo Ramirez, jego następcą zostanie Xavier García Pimienta, który dotychczas prowadził Las Palmas.



Sevilla zaliczyła fatalny sezon

Sevilla fatalnie spisywała się w obecnym sezonie. ”Los Nervionenses” zajęli ostatnie miejsce w grupie Ligi Mistrzów z zaledwie dwoma punktami. W krajowym pucharze w ćwierćfinale odpadli z Atletico Madryt po porażce 0:1. W La Liga spisali się zaś najgorzej od 25 lat. Wówczas zakończyli rozgrywki ligowe na ostatnim 20. miejscu, co skutkowało spadkiem do Segunda Division. W minionym sezonie zajęli 14. miejsce, przez co po raz pierwszy od 12 lat nie zobaczymy ich w europejskich pucharach.

Przez całą kampanię drużynę prowadziło aż trzech trenerów. Sezon rozpoczął José Luis Mendilibar, który sezon wcześniej poprowadził Sevillę do triumfu w Lidze Europy. Jednak w nowej kampanii zespół pod jego wodzą nie spisywał się najlepiej, w efekcie czego w październiku został zwolniony. Jego miejsce zajął Diego Alonso, pod wodzą którego Sevilla radziła sobie jeszcze gorzej. Urugwajczyk po zaledwie dwóch miesiącach pożegnał się z pracą. Następnie drużynę objął Quique Sánchez Flores, który utrzymał się na swoim stanowisku do końca sezonu.

García Pimienta nowym trenerem Sevilli

Od pewnego czasu wiadomo było, że Sánchez Flores odejdzie wraz z końcem sezonu. Działacze Sevilli zaczęli intensywne poszukiwania nowego trenera. Jak informuje hiszpański dziennikarz Maximo Ramirez, priorytetem dla Sevilli było zakontraktowanie Xaviera Garcíi Pimienty z Las Palmas. Obie strony doszły do porozumienia. Pimenta podpisze roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Razem z katalońskim szkoleniowcem do Sevilli dołączą również trzy osoby z jego sztabu szkoleniowego. 49-latek będzie zarabiał ok. 100 tysięcy euro miesięcznie.



✅ Garcia Pimienta nuevo entrenador del #SevillaFC 🖊️ Firmará por una temporada más otra por objetivos. 3️⃣ Junto con el técnico catalán vendrán 3 miembros de su Staff personal 💰 Cobrará 1,25M anuales.#TDSDeporte #SevillaFC pic.twitter.com/528cu3AKlb — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) May 29, 2024

Xavier Garcia Pimienta przez większość swojej kariery związany był z FC Barceloną. Najpierw reprezentował ją jako piłkarz, a później trenował zespoły młodzieżowe. W 2021 roku został zwolniony ze stanowiska trenera Barcelony B. Katalończyk nie ukrywał swojej złości do działaczy klubu. Jak sam wspomniał, otrzymał zapewnienia, że dalej będzie trenował drużynę, jednak niedługo później pożegnał się z posadą.

W styczniu 2022 roku przejął drugoligowe Las Palmas, a w pierwszym pełnym sezonie pracy wywalczył z klubem z Wysp Kanaryjskich awans do Primera Division. Choć beniaminek zajął w La Liga dopiero 16. miejsce, Garcia Pimienta był chwalony za swoje działania. Łącznie 49-latek poprowadził Las Palmas w 105 meczach, odnosząc przy tym 41 zwycięstw i 31 porażek.

Fot. PressFocus

