Stoke City od kilku sezonów na stałe zakotwiczyło na poziomie Championship. Z ekipy usytuowanej na stałe w środku tabeli Premier League popadli w sportowy marazm, który trwa już od wielu lat. Klub zdecydował się na kontrowersyjne rozegranie kwestii logotypu. O co w tym wszystkim chodzi?

Stoke-on-Trent to brytyjska stolica przemysłu ceramicznego. Jednym z przydomków średniaka Championship jest właśnie „Garncarze” (oryg. The Potters). Sam klub jest jednym z najstarszych na świecie, ale samo jego miasto dopiero 99 lat temu otrzymało prawa miejskie.

Jak łatwo się więc domyślić, koniec przyszłego sezonu będzie zbiegał się z 100. rocznica przyznania Stoke-on-Trent praw miejskich. Promocja przez Stoke City nowych koszulek z symbolem pieca ceramicznego niemal zbiega się z przyszłoroczną, ważną dla Stoke-on-Trent datą. Chodzi o 100. rocznicę przyznania mu praw miejskich (5 czerwca 1925 roku).

Wielu kibiców pierwotnie wyśmiało ten pomysł z uwagi na to, że uznali to co nowe za następny herb drużyny. Byli oni jednak w błędzie. Nie jest to też powtórka z historii z samych Wysp Brytyjskich. Leeds United poddało się po ogromnej krytyce z nowym logiem i dało sobie z nim spokój.

Stoke zaprezentowało tym sposobem 'icon crest’ – graficzny znak wizualny, który ma kojarzyć się z klubem. Będzie on widniał z tyłu koszulki, na samej górze pleców. Z innych klubów na wyspach – Arsenal ma armatkę, a Liverpool ptaka w locie. We Włoszech Inter ma węża, a Roma – wilczka, którego lata temu zaprojektował nieodżałowany Piero Gratton.

Ever wondered why football clubs keep rebranding and why their new logos all look the same?

Well, today's your lucky day, because you're about to find out!

Have you never wondered either of those things?

Well, then I've got nothing to offer you tbh. ⤵️https://t.co/jXPKKJHRTB pic.twitter.com/2E8qxFO0yE

— Alfie | HITC Sevens (@HITCSevens) February 21, 2024