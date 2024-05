Zamieszanie w II lidze. Dwa kluby bez licencji

Olimpia Elbląg i Radunia Stężyca nie otrzymały licencji na grę w II lidze. Oba kluby nie spełniły kryteriów F.01, F.03 i F.04. zawartych w Podręczniku Licencyjnym, a Olimpia dodatkowo nie spełniła kryteriów F.05 oraz S.05. Kluby mogą odwołać się za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w ciągu pięciu dni od terminu wydania decyzji.

Olimpia i Radunia bez licencji na grę w II lidze

Radunia Stężyca rozgrywki II ligi zakończyła na siódmym miejscu, a Olimpia na trzynastym, zapewniając sobie utrzymanie w ostatniej kolejce. Oba kluby nie otrzymały jednak licencji na uczestnictwo w rozgrywkach II ligi w sezonie 2024/25. W komunikacie komisji PZPN ds. licencji klubowych czytamy o niespełnieniu przez kluby kryteriów F.01, F.03 i F.04 zawartych w Podręczniku Licencyjnym. Dodatkowo, Olimpia nie spełniła kryteriów F.05 oraz S.05.

W przypadku Radunii niespełnione kryteria dotyczą kolejno:

rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (F.01.)

braku przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej (F.03)

braku przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników, organów podatkowych i w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, a także wobec PZPN, WZPN i UEFA (F.04)

Tych kryteriów nie spełniła także Olimpia, a dodatkowo na konto elblążan dochodzą:

naruszenie kryterium F.05 obejmującego prognozę finansową

naruszenie kryterium S.05 dotyczącego zapobiegania korupcji w sporcie

Oba kluby mogą odwołać się za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w ciągu pięciu dni od daty wydania decyzji.

Co ciekawe, licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach II ligi w sezonie 2024/2025 otrzymały trzy z czterech zdegradowanych do III ligi drużyn. Stomilowi Olsztyn wydano licencję pod nadzorem finansowym, sportowym oraz infrastrukturalnym. Sandecja Nowy Sącz otrzymała zaś licencję na grę w II lidze pod nadzorem infrastrukturalnym. Jedyna ze zdegradowanych drużyn, która otrzymała licencję na grę w II lidze bez żadnego nadzoru to rezerwy Lecha Poznań. Czwarta ze spadających do III ligi drużyn – Skra Częstochowa nie dostała licencji na grę w II lidze w związku z niespełnieniem kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego.

