To będzie pierwsze okienko i pierwszy okres przygotowawczy nowego szkoleniowca Legii Warszawa. Goncalo Feio ma swoje pomysły transferowe i trzeba skonstruować drużynę na jego potrzeby. Możliwe więc, że na pozycję wahadłowego Jacek Zieliński sprowadzi polskiego kadrowicza.

Legia szuka wahadeł – możliwy transfer reprezentanta Polski

Legia ma za sobą trudny sezon, choć trochę na własne życzenie. Po świetnej jesieni w Europie, zimą osłabiono zespół odejściami Bartosza Slisza oraz Ernesta Muciego i zrobiły się zbyt duże wyrwy. Qëndrim Zyba nawet nie stał blisko poziomu reprezentanta Polski. Nie wzmocniono Legii dostatecznie dobrze za co kibice obwinili Jacka Zielińskiego. Krótko po odpadnięciu z LKE zwolniono Kostę Runjaicia i zatrudniono Goncalo Feio. Według informacji Tomasza Włodarczyka, stołeczny klub chce pozyskać Arkadiusza Recę. Polski lewy wahadłowy właśnie utrzymał się w Serie B ze Spezią. Walnie przyczynił się do pozostania w lidze, brylując na koniec sezonu tych rozgrywek. Jego gol z Venezią zapewnił bezpieczeństwo „Aquilottim”.

Ciągle w gabinetach przy Łazienkowskiej tematem jest francuski boczny obrońca z Maccabi Tel Awiw – Pierre Cornud. Legia była chętna na niego już rok temu, po sezonie w którym zagrał on w Lidze Mistrzów w fazie grupowej. Francuz i jego drużyna mierzyli się w grupie śmierci – z Benficą, PSG oraz Juventusem. W ostatnich dniach pojawił się też temat Julio Alonso. To 25-letni piłkarz Albacete, który jest też na celowniku łódzkiego Widzewa, jak podał także newsman „Meczyki.pl”.

Reca ma umowę ważną tylko o rok, co może ułatwić każdej stronie podjęcie ostatecznej decyzji o transferze. W barwach drużyny z Ligurii 15-krotny reprezentant Polski rozegrał łącznie od 2021 roku 73 spotkania i zanotował pięć trafień. We Włoszech gra on od 2018 roku i w tym czasie notował występy w czterech różnych drużynach. Poza Spezią, w CV byłego piłkarza Wisły Plock i Floty Świnoujście znajduje się Atalanta Bergamo, SPAL Ferrara oraz Crotone. Polak w dorobku ma trzy spadki z Serie A.

Legia Warszawa zajęła w sezonie 2023/24 trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i odpadła w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, po dwumeczu z norweskim Molde (2:3 i 0:3)

Fot. PressFocus

