EURO 2024: Dania ogłosiła ostateczną kadrę – genialny sezon gwiazdy Celtiku nie zagwarantował powołania

Dania jest kolejnym z krajów, które ogłosiły ostateczną kadrę na EURO 2024. Selekcjoner Kasper Hjulmand powołał 26 zawodników na niemiecki turniej, co oznacza, że do maksimum wykorzysta techniczne możliwości co do powołań.

Dania ogłosiła ostateczną kadrę na turniej

Pewnym zaskoczeniem jest brak powołania dla Matta O’Rileya z Celtiku, który zaliczył genialną kampanię w szkockiej Premiership. 19 bramek oraz 18 asyst w całym sezonie to było za mało dla Kaspra Hjulmanda. Mówimy jednak o kadrze ze świetną głębią pomocy. Phillip Billing z Premier League nadal bowiem nie ma w kadrze debiutu.

Reprezentacja Danii w eliminacjach do EURO 2024 trafiła do grupy H, gdzie była zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca. Stanęła na wysokości zadania i sprostała oczekiwaniom, zajmując miejsce na samym szczycie. Podczas kwalifikacji przegrałą jednak dwa spotkania. Dania o swoje miejsce na zbliżających się mistrzostwach Europy musiała rywalizować ze: Słowenią, Finlandią, Kazachstanem, Irlandią Północną oraz San Marino. W przeciwieństwie do grup A-F, zespoły z tej grupy musiały zagrać o dwa mecze więcej ze względu na sześć, a nie pięć zespołów w tabeli.

Duńczycy zakończyli swoje zmagania z 22 punktami. Zespół prowadzony przez selekcjonera Kaspera Hjulmanda wygrał siedem razy, dwa razy przegrał oraz jedno spotkanie zakończyło się remisem. Zdobył zatem tyle samo punktów, co druga w tabeli Słowenia, która do samego końca rywalizowała o pozycję lidera. Mimo iż bezpośredni rywal Duńczyków, oprócz takiej samej ilości punktów, mógł pochwalić się lepszym bilansem bramek, to nasi bohaterowie znaleźli się na szczycie, dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. W pierwszym meczu padł remis 1:1, a w drugim udało im się wygrać 2:1.

Dania w grupie na EURO 2024 zagra z Anglią, Słowenią oraz Serbią. Przed turniejem, rozegra dwa sparingi: 5.06 ze Szwedami oraz trzy dni później z Norwegią.

Skład Danii na EURO 2024

Bramkarze: Kasper Schmeichel (RSC Anderlecht), Frederik Ronnow (Union Berlin), Mads Hermansen (Leicester),

Obrońcy: Andreas Christensen (FC Barcelona), Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Jannik Vestergaard (Leicester), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica), Joakim Maehle (Wolfsburg), Rasmus Nissen Kristensen (AS Roma/Leeds United), Victor Kristiansen (Bologna/Leicester), Pomocnicy: Christian Eriksen (Manchester United), Thomas Delaney (Werder Brema), Morten Hjulmand (Sporting CP), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Christian Norgaard, Mathias Jensen, Mikkel Damsgaard (wszyscy Brentford), Jacob Bruun Larsen (Burnley), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Napastnicy: Anders Dreyer, Kasper Dolberg (obaj RSC Anderlecht), Rasmus Hojlund (Manchester United), Jonas Wind (Wolfsburg), Yussuf Poulsen (RB Lipsk).

Fot. screen X/ DBU

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: