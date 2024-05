Mistrz Europy odchodzi z AS Romy

Mistrz Europy odejdzie z AS Romy. Mowa o piłkarzu z lewej strony boiska, konkurencie do gry dla Nicoli Zalewskiego – Leonardo Spinazzoli. Lewy wahadłowy, bądź też lewy obrońca opuści Rzym tego lata. Jak informuje Fabrizio Romano, klub postanowił nie przedstawiać nowej umowy 31-latkowi. Wobec tego, w letnim okienku transferowym będzie wolnym agentem.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 300 złotych, jeśli Kroos wykona min. jedno celne podanie w meczu Realu z BVB! ⬅️

Mistrz Europy odchodzi z Romy

Leonardo Spinazzola odchodzi z AS Romy. Jego kontrakt wygaśnie 30 czerwca. Wedle informacji od Fabrizio Romano, klub postanowił nie przedstawiać nowej umowy 31-latkowi.

🚨🇮🇹 Leonardo Spinazzola and AS Roma are expected to part ways this summer. His contract expires in June and there are no talks over new deal. pic.twitter.com/9ht689T115 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024

Boczny defensor trafił do „Wilków” latem 2019 roku z Juventusu. Podczas pobytu w Turynie był wypożyczany, nie mając w Juve szans na bardziej regularną grę. Jego talent rozbłysł jednak w Atalancie Bergamo. Poza Lombardią, nigdzie nie potrafił na dłużej w pełni pokazać swoich możliwości. Dopiero w Rzymie Leonardo Spinazzola znalazł swoje miejsce na ziemi.

W minionym sezonie Spinazzola rozegrał 36 meczów, strzelił jednego gola i zanotował cztery asysty. W dobrej grze nie tylko w tym sezonie, ale w ostatnich miesiącach przeszkadzały piłkarzowi urazy, które gnębią go od lat. Mimo całkiem niezłych liczb władze kluby postanowiły się rozstać z mistrzem Europy. W sumie w barwach stołecznego klubu Leonardo Spinazzola rozegrał 151 spotkań, strzelił siedem goli i zanotował 21 asyst. W 2022 roku udało się mu wygrać z drużyną premierową Ligę Konferencji Europy.

Gwiazdor Mistrzostw Europy

Dobra forma prezentowana przez defensora dała powołanie od Roberto Manciniego do kadry na Euro 2020. Tam Spinazzola był jedną z największych gwiazd nie tylko włoskiej reprezentacji, ale i całego turnieju. Pomagał Włochom najlepiej, jak tylko umiał. Wszystko zostało jednak storpedowane w meczu ćwierćfinałowym przeciwko Belgii. Leonardo Spinazzola nie dokończył tego meczu z powodu zerwania ścięgna Achillesa. To nie tylko oznaczało koniec turnieju, ale też kilkumiesięczną absencję – do zdrowia pomagał mu wracać doktor Lasse Lempainen z Turku. Fin pomagał wracać do zdrowia (w późniejszych latach) Alejandro Balde, Pierre’owi Kalulu czy Fabio Boriniemu.

31-latek wrócił do gry w maju 2022 roku. Od tamtej pory jednak nie potrafi dojść do pełni dyspozycji. Co gorsza, dość często zdarzały się mu krótkotrwałe urazy. To zapewne była jedna z przyczyn, dla której władze Romy postanowiły się rozstać ze Spinazzolą.

Leonardo Spinazzola ostatni raz w kadrze zagrał w 2023 roku w meczu o brązowy medal przeciwko Holendrom w Lidze Narodów. Trener Luciano Spaletti nie znalazł miejsca w kadrze dla 31-latka na zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy w Niemczech.

🇮🇹 Italy’s Official Euro 2024 Preliminary Squad 📝 Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/gnmAzk9hgm — Italy Propaganda 🇮🇹⚽️ (@ItalyProp) May 23, 2024

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: