Jacek Magiera przedłuża kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Będą też zmiany

Jacek Magiera przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Poza 47-latkiem umowy przedłużono też pozostałym członkom sztabu szkoleniowego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych dyrektor sportowy klubu David Balda.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 300 złotych, jeśli Kroos wykona min. jedno celne podanie w meczu Realu z BVB! ⬅️

Jacek Magiera pozostaje na dłużej w Śląsku

Jacek Magiera obok Adriana Siemieńca był najlepszym trenerem tego sezonu w Ekstraklasie. 47-latek mocno odmienił grę Śląska. W zeszłym sezonie Magiera utrzymał zespół w elicie, natomiast w tym sezonie doprowadził do wywalczenia wicemistrzostwa Polski. Dla klubu to był pierwszy medal w Ekstraklasie od 2013 roku. Śląsk miał znakomitą jesień i przegrał tytuł jedynie bilansem bramek.

O przedłużeniu umów sztabu na czele z Jackiem Magierą poinformował we wpisie na swoich mediach społecznościowych dyrektor sportowy klubu David Balda:

Pierwsza myśl, która pojawia się u każdego, gdy awansujemy do pucharów: trzeba wzmocnić i rozszerzyć kadrę, bo przecież gramy od razu w trzech rozgrywkach i będzie mnóstwo meczów, i większość klubów tak właśnie postępuje. A ja na to: Dziękuję, oczywiście jest w tym trochę racji,… — David Balda (@directorbalda) May 30, 2024

Czeski dyrektor sportowy klubu, niegdyś pracujący w Rakowie Częstochowa zapowiada też szereg zmian, jakie zajdą w klubie. Renowację ma przejść strefa odnowy biologicznej przy ulicy Oporowskiej. Do sztabu Jacka Magiery ma dołączyć jeszcze jeden człowiek, który ma być odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne. David Balda dodał, że ten człowiek jest już dogadany z klubem. To wszystko ma pomóc Śląskowi w europejskich pucharach.

Wrocławianie 25 lipca rozpoczną zmagania w 2 rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Piłkarze Jacka Magiery potencjalnych rywali poznają 19 czerwca w losowaniu.

Pierwszy letni transfer

Trzy dni temu Śląsk Wrocław dokonał pierwszego letniego wzmocnienia. Nowym piłkarzem drużyny został Serafin Szota. 25-latek w ostatnich sezonach występował w Widzewie Łódź. Tam dość niespodziewanie postanowiono nie przedłużać z nim umowy. Szota razem z Jakubem Szymańskim, Ernestem Terpiłowskim i Pawłem Zielińskim opuścił klub.

Serafin Szota (Widzew) podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 26, 2024

Serafin Szota jest bardzo dobrze znany trenerowi Śląska. Jacek Magiera powołał defensora do kadry Polski na mistrzostwa świata do lat 20 w 2019 roku. Na turnieju w Polsce rozegrał cztery spotkania. Sprowadzony do „Wojskowych” Serafin Szota prawdopodobnie będzie opcją uzupełniającą szeroki skład. Drużynę latem czeka sporo grania – wobec tego potrzebne są wzmocnienia.

fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: