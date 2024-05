Jose Mourinho zostanie trenerem Polaka

Jest już znana przyszłość „The Special One”. Fabrizio Romano informuje, że Jose Mourinho w przyszłym sezonie poprowadzi Fenerbahce. W drużynie ze Stambułu od lipca 2023 występuje reprezentant Polski Sebastian Szymański. Dla Portugalczyka będzie to piąty kraj, w którym będzie pracował jako trener.

Jose Mourinho odpoczywał od zawodu trenera od stycznia kiedy to pożegnał się z AS Romą. Portugalczyk w okresie na bezrobociu łączony był z wieloma klubami jednak najkonkretniejsze okazało się Fenerbahce. Dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów podpisał kontrakt z drużyną wicemistrza Turcji do końca sezonu 2025/2026 z opcją przedłużenia o rok.

🟡🔵🇵🇹 José Mourinho’s verbal agreement with Fenerbahçe is on two year contract valid until June 2026.

It will also include an option for further season.

Jorge Mendes has been negotiating the deal and now time to review, sign all formal documents.

Here we go soon! 🇹🇷 pic.twitter.com/rsSZYCUKjO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024