Oficjalnie: Kieran McKenna zostaje w Ipswich

Ipswich Town oficjalnie ogłosiło przedłużenie kontraktu ze swoim szkoleniowcem Kieranem McKenną. Architekt sukcesu, jakim było przejście z League One do Premier League w ciągu zaledwie dwóch lat łączony był z Chelsea, Manchesterem United i Brighton. McKenna przedłużył z Ipswich umowę o trzy lata i obowiązywać będzie ona do końca sezonu 2027/28.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 300 złotych, jeśli Kroos wykona min. jedno celne podanie w meczu Realu z BVB! ⬅️

Spektakularna droga Ipswich

Kieran McKenna przejął Ipswich w grudniu 2021 roku, kiedy klub był ”średniakiem” League One. Ipswich rozgrywało wówczas trzeci sezon z rzędu na trzecim szczeblu rozgrywkowym, co nie zdarzyło się im od lat 50. XX wieku. Debiutancki sezon jako samodzielny szkoleniowiec McKenna zakończył na 11. miejscu. W kolejnym sezonie Ipswich zdobyło aż 98 punktów i wywalczyło awans do Championship. Ten dorobek nie wystarczył im jednak do zajęcia pierwszego miejsca, bowiem jeszcze więcej – 101 punktów zdobyło Plymouth Argyle.

Miniony sezon był dla Ipswich pierwszym na poziomie Championship od ponad czterech latach. Jako beniaminek ”The Tractor Boys” niespodziewanie włączyli się do walki o awans do Premier League. Przez cały sezon Ipswich nie wypadło poza pierwszą szóstkę, a aż 36 kolejek kończyło w strefie premiowanej bezpośrednim awansem.

Przed ostatnią kolejką drugie Ipswich miało trzy punkty przewagi nad trzecim Leeds i potrzebowało tylko punktu w starciu ze spadającym do League One Huddersfield. Podopieczni McKenny pewnie wygrali 2:0, choć nawet porażka dałaby im bezpośredni awans, bowiem Leeds uległo Southampton 1:2. Dopiero po raz piąty w erze Premier League angielski klub w ciągu dwóch lat wspiął się z poziomu League One do ekstraklasy. Poprzedni taki przypadek miał miejsce ponad dekadę wcześniej, kiedy to w 2011 roku Southampton awansowało do Championship, a już po roku wywalczyło promocję do Premier League.

McKenna na dłużej w Ipswich

Architekt sukcesu Ipswich – Kieran McKenna znalazł się w centrum zainteresowania największych klubów Premier League. Irlandczyk z Północy był łączony z Manchesterem United (gdzie przed przyjściem do Ipswich pracował przez ponad pięć lat), Chelsea oraz Brighton, które rozstały się ze swoimi szkoleniowcami. Od początku tygodnia angielskie media zaczęły jednak informować, że McKenna zostanie na dłużej na Portman Road.

Po kilku dniach oczekiwania kibice Ipswich doczekali się wspaniałej dla nich informacji – Kieran McKenna przedłużył kontrakt z klubem o trzy lata. Poprzednia umowa wygasała w czerwcu 2025 roku, a więc nowa obowiązywać będzie do końca sezonu 2027/28. Razem z McKenną kontrakty z Ipswich przedłużyli członkowie jego sztabu – asystent Martyn Pert, trenerzy pierwszego zespołu Charlie Turnbull i Lee Grant oraz trener bramkarzy Rene Gilmartin.

The next step on our journey. pic.twitter.com/BylWamvtEH — I(P)SWICH TOWN (@IpswichTown) May 30, 2024

W komunikacie klubu McKenna mówił:

”Jestem niezwykle dumny z podpisania nowego kontraktu z klubem. W ciągu ostatnich dwóch lat razem odnieśliśmy niebywały sukces. Teraz czuję podekscytowanie i odpowiedzialność z poprowadzenia tego wspaniałego klubu w jego pierwszym sezonie w Premier League od 22 lat. Przygotowujemy się do tego wyzwania od momentu wywalczenia awansu na początku maja, ale wciąż pozostaje dużo pracy przed rozpoczęciem sezonu.”

Dyrektor generalny Ipswich Mark Ashton dodawał:

”Jesteśmy zaszczyceni związaniem się Kierana z klubem na dłużej. W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele spekulacji, ale ja i Kieran wciąż przygotowywaliśmy się do pierwszego sezonu klubu w Premier League od lat. Teraz będziemy kontynuować naszą ciężką pracę w ramach przygotowań, a dla Kierana podpisanie nowego kontraktu będzie znaczącym impulsem.”

Nowy sezon Premier League rozpocznie się 17 sierpnia. Terminarz rozgrywek zostanie ogłoszony we wtorek 18 czerwca o godzinie 10:00 czasu polskiego.

fot. Ipswich Town FC / YouTube

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: