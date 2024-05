Jagiellonia ogłosiła rozstanie z trzema piłkarzami

Jagiellonia Białystok poinformowała o odejściu z klubu Tomasza Kupisza, Bojana Nasticia i Kaana Caliskanera. Kupisz opuszcza Jagiellonię po dwóch latach, Nastić po 3,5 roku, a Caliskaner wraca do Eintrachtu Brunszwik po półrocznym wypożyczeniu. Cała trójka pełniła w poprzednim sezonie jedynie rolę rezerwowych.

Jagiellonia żegna kilku piłkarzy

Spośród trójki zawodników, z którymi Jagiellonia ogłosiła rozstanie, najwięcej meczów w barwach ”Jagi” ma na koncie Tomasz Kupisz. Koszulkę Jagiellonii przywdziewał on 153 razy, jednak 110 występów zaliczył w latach 2010-13. Następnie niemal dekadę spędził on we Włoszech, gdzie przeważnie występował na poziomie Serie B, a we wrześniu 2022 roku wrócił do Białegostoku.

W sezonie 2022/23 Kupisz rozegrał 16 meczów, ale tylko cztery razy znalazł się w wyjściowym składzie. W mistrzowskim dla ”Jagi” sezonie 2023/24 zaliczył 22 występy w Ekstraklasie, jednak za każdym razem wchodził z ławki rezerwowych. Jego najdłuższy występ trwał 67 minut w meczu 1. kolejki z Rakowem (0:3), kiedy to już w pierwszej połowie zmienił kontuzjowanego Bojana Nasticia. Do tego Kupisz dołożył pięć meczów w minionej edycji Pucharu Polski, a dwa razy znalazł się w pierwszym składzie.

Po powrocie do Polski Kupisz strzelił jednego gola w sezonie 2022/23 oraz dołożył trzy asysty, z czego dwie w minionym sezonie. W trakcie pierwszego pobytu Kupisza w Jagiellonii najlepszym wynikiem klubu było czwarte miejsce w sezonie 2010/11. Teraz doświadczony skrzydłowy sięgnął po upragnione mistrzostwo Polski.

Mistrz Mistrz Jaga Mistrz ‼️‼️‼️ pic.twitter.com/K15zQAHHEc — Tomasz Kupisz (@tmkupisz) May 25, 2024

Z Białymstokiem żegna się również Bojan Nastić, który do Jagiellonii trafił zimą 2021 roku z BATE Borysów. W ciągu 3,5 roku rozegrał on 70 meczów w barwach ”Jagi”, a najlepszy był dla niego sezon 2021/22. W jego trakcie zanotował 33 występy i zaliczył siedem asyst, z czego sześć w rozgrywkach Ekstraklasy. W minionym sezonie Bośniak zagrał zaledwie pięć meczów, a ostatni 8 listopada 2023 roku. W pierwszym kwadransie meczu II rundy Pucharu Polski z Resovią Rzeszów (3:1) Nastić zerwał ścięgno Achillesa i nie zdołał już wrócić na boisko.

Kupisz i Nastić odejdą z Jagiellonii jako wolni zawodnicy, Kaan Caliskaner wróci zaś do Eintrachtu Brunszwik, z którego został wypożyczony zimą 2024 roku. Niemiec w koszulce ”Jagi” zaliczył 15 występów, ale tylko dwa razy – na przełomie marca i kwietnia – znalazł się w wyjściowym składzie. 24-latek strzelił dwa gole i dołożył jedną asystę w rozgrywkach Ekstraklasy. Kiedy Caliskaner meldował się już na murawie, niemal za każdym razem zmieniał Afimico Pululu.

🆕 @tmkupisz, Bojan Nastić i Kaan Caliskaner odchodzą z Jagiellonii 💛♥️ Panowie, dziękujemy Wam za grę w naszych barwach 😍 Pomogliście nam spełnić nasze marzenia ‼️ Więcej info ➡️ https://t.co/MehzvNnyYc pic.twitter.com/LbkxJlYUQH — Mistrz Polski 💛❤️ (@Jagiellonia1920) May 30, 2024

Mistrzowie Polski sezon 2024/25 najpewniej rozpoczną w pierwszej połowie lipca meczem o Superpuchar Polski. Termin starcia z Wisłą Kraków nie jest jednak jeszcze znany. Następnie, w weekend 19-21 lipca rozpoczną oni zmagania w Ekstraklasie, a kilka dni później przystąpią do eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie wystartują od II rundy. Jagiellonia swojego rywala pozna 19 czerwca. ”Duma Podlasia” będzie losowana jako nierozstawiona drużyna. Podopieczni Adriana Siemieńca mogą trafić na takie drużyny, jak Dinamo Zagrzeb, PAOK, Maccabi Tel Awiw, Midtjylland, Sparta Praga, Malmoe, APOEL, Łudogorec, Ferencvaros, Karabach, czy Slovan Bratysława.

fot. JagaTV / YouTube

