Radosław Sobolewski nowym trenerem Odry Opole

Radosław Sobolewski został ogłoszony przez Odrę Opole trenerem pierwszego zespołu. 47-latek przejmuje schedę po Adamie Noconiu, o którego odejściu poinformowano tuż po przegranym półfinale baraży o Ekstraklasę z Arką Gdynia (2:4). Dla Sobolewskiego Odra będzie trzecim klubem, który poprowadzi w karierze trenerskiej.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 300 złotych, jeśli Kroos wykona min. jedno celne podanie w meczu Realu z BVB! ⬅️

Sobolewski wraca do trenowania

1 grudnia 2023 roku prowadzący Wisłę Kraków Radosław Sobolewski podał się do dymisji. Jedna z największych legend ”Białej Gwiazdy” prowadziła pierwszą drużynę od października 2022 roku, a wcześniej przez 10 miesięcy pełnił on rolę asystenta Jerzego Brzęczka. Wisła Kraków była drugim klubem w karierze trenerskiej Sobolewskiego, bowiem przez niemal dwa sezony prowadził on Wisłę, ale tę z Płocka. W sezonie 2019/20 zajął z ”Nafciarzami” 12. miejsce w Ekstraklasie, a w momencie zwolnienia w kwietniu 2021 roku Wisła zajmowała 13. miejsce z pięciopunktową przewagą nad strefą spadkową.

Radosław Sobolewski właśnie podał się do dymisji!

"To był mój ostatni mecz" 😲@WislaKrakowSA #BBTWIS pic.twitter.com/neAQKs7bqP — Karol Garncarz (@karolgarncarz13) December 1, 2023

Po półrocznej przerwie Sobolewski wraca do trenowania. Wraz z początkiem nowego sezonu przejmie on pierwszy zespół Odry Opole. Kilkanaście godzin wcześniej przed ogłoszeniem zatrudnienia Sobolewskiego, Odra tuż po porażce z Arką Gdynia 2:4 w półfinale baraży o Ekstraklasę poinformowała o odejściu Adama Noconia. W rozmowie z Szymonem Janczykiem z ”Weszło” prezes Odry Tomasz Lisiński mówił, że nie jest to o zwolnienie, a po prostu wygaśnięcie umowy. Według słów Lisińskiego Odra ”ma nowy plan”, którego twarzą będzie Sobolewski. 47-latek wcześniej obserwował mecze Odry z wysokości trybun. Tak mówił prezes Odry Opole Tomasz Lisiński w rozmowie z ”Weszło”:

Umowa trenera wygasła wraz z końcem sezonu, kontrakt został wypełniony. Trener Nocoń przez ponad półtora roku zrealizował postawione przed nim cele, za co należą mu się podziękowania. Nowy kontrakt nie został podpisany z uwagi na to, że klub ma nowy plan.

Adam Nocoń objął Odrę Opole w październiku 2022 roku, kiedy klub po 13 kolejkach I ligi zajmował przedostatnie miejsce w tabeli. Pod wodzą Noconia Odra wydostała się ze strefy spadkowej, a ostatecznie rozgrywki I ligi zakończyła na 15. miejscu z sześciopunktową przewagą nad otwierającą strefę spadkową Skrą Częstochowa. W sezonie 2023/24 Nocoń wykręcił wynik ponad stan i rundę zasadniczą zakończył na szóstym miejscu, wprowadzając Odrę do baraży o awans. Jednak podobnie, jak przed dwoma laty, opolanie nie dostali się do finału, tym razem ulegając w półfinale Arce Gdynia 2:4.

Informujemy, że wraz z końcem sezonu trener Adam Nocoń przestaje pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca Odry Opole. Trenerze, dziękujemy za wszystko! pic.twitter.com/JnIi07epVj — Odra Opole (@ODRAOPOLEpl) May 30, 2024

fot. Odra Opole / Twitter

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: