Bramkarz Rakowa o krok od hitowej przeprowadzki

Golkiper Rakowa Częstochowa Vladan Kovačević w najbliższych dniach ma przejść testy medyczne przed transferem do Sportingu Lizbona – informuje Tomasz Włodarczyk. Portal „Transfermarkt” wycenia pochodzącego z Bośni zawodnika na siedem milionów euro.

Jedynka w Sportingu?

O zainteresowaniu bramkarzem Rakowa Częstochowa ze strony Sportingu jako pierwszy w czwartek poinformował portugalski portal „Bola Na Rede„. Vladan Kovačević znajduje się na szczycie listy życzeń utytułowanego klubu z Lizbony. 26-letni bramkarz ma zostać następcą Antonio Adana. Wychowanek Realu Madryt po kilku latach w stolicy Portugalii zdecydował się nie przedłużać wygasającej wraz z końcem sezonu umowy.

Przed Vladanem spore wyzwanie, gdyż hiszpański golkiper był ważną postacią w klubie, regularnie wybiegając na boisko jako kapitan zespołu. W marcu doznał jednak kontuzji, która wykluczyła go do końca sezonu. Zastąpił go Urugwajczyk Franco Israel, ale i on pod koniec sezonu musiał przejść operację kolana. Obecnie jedynym bramkarzem w kadrze Sportingu jest 19-letni Diogo Pinto, który poziomem odstaje od rywali.

Vladan Kovačević miał okazję wystąpić w obu meczach fazy grupowej Ligi Europy przeciwko Sportingowi. W obu spotkaniach zaprezentował się na tyle dobrze, że wpadł w oko szkoleniowcowi Sportingu. Ruben Amorim ma być fanem talentu zawodnika „Medalików”, ponieważ ma dobry refleks i potrafi grać nogami.

Dwa lata temu były zawodnik FK Sarajevo, z którego za 300 tysięcy euro trafił do Polski był o krok od dołączenia do innego klubu z Lizbony – Benfiki. Kluby zdążyły się już dogadać co do kwoty transferu, lecz na przeszkodzie stanął ówczesny agent piłkarza, który miał absurdalne oczekiwania i transfer upadł.

Spory zarobek dla Rakowa

26-letni Vladan Kovačević jest piłkarzem Rakowa od 2021 roku. Jego bilans w barwach częstochowskiej ekipy to 113 występów, w których zanotował 52 czyste konta. W sezonie 2023/2024 rozegrał w sumie 47 spotkania i rozegrał 17 meczów bez utraty bramki.

Raków zarobi wielokrotność tego, co zapłacił przed trzema laty klubowi z Bośni i Hercegowiny. Od kwoty transferu trzeba będzie jednak odjąć pewien procent. FK Sarajevo zapewniło sobie 15 procent z następnej transakcji z udziałem bramkarza. W niedawnej rozmowie z portalem „Meczyki.pl” właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski przekonywał, że wątpliwym jest, by otrzymali za swojego gwiazdora kwotę podobną do tej jaką rok temu proponowała Benfica. Portugalskie media sugerują, że będzie to kwota oscylująca w granicach 5 milionów euro.

🚨 Vladan Kovacevic fechado no Sporting CP. Os detalhes, segundo o @maisfutebol: 💸 Transferência avaliada em 4,8 milhões de euros. Para o guardião de 26 anos:

✍🏻 Contrato válido até Junho de 2028. pic.twitter.com/2Oew1lqTWw — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 30, 2024

Właściciele Rakowa sondują już rynek transferowy w poszukiwaniu godnego następcy. Sprowadzony zimą Muhamed Sahinović nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Raków Częstochowa ma być zainteresowany Oliwierem Zychem (Aston Vila, ostatnio wypożyczony do Radomiaka Radom) oraz Mateuszem Kochalskim (Stal Mielec).

fot. PressFocus

