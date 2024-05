Wisła Kraków robi porządki – Królewski reaguje na brak awansu do Ekstraklasy

Wisła Kraków za kadencji Jarosława Królewskiego nieustannie mierzy się z wszelakiego rodzaju wyzwaniami. Najpierw kluczem było doprowadzenie do płynności finansowej po tym, gdy okazało się, że Vanna Ly to 'słup’. Później doszła degrengolada sportowa, a dokładniej spadek do I ligi. Teraz problemem jest brak sportowego postępu, jakim niewątpliwie byłby powrót do elity. Nie udało się dobrnąć do baraży i Albert Rude poleciał ze stanowiska, ale… to nie koniec porządków.

Wisła Kraków robi porządki

Z końcem grudnia 2023 roku, zatrudniono na stanowisku pierwszego trenera drużyny seniorów Hiszpana Alberta Rude. Były asystent Diego Alonso w Interze Miami, Pachuce oraz Monterrey (łącznie 223 mecze w tej roli) i były trener Alajuelense z Kostaryki został szczegółowo prześwietlony przez sztuczną inteligencję pod kątem angażu w krakowskiej drużynie.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ] Albert Rudé nie będzie dłużej prowadził Wisły Kraków. Klub oraz szkoleniowiec podjęli decyzję o zakończeniu projektu. Dziękujemy i życzymy powodzenia, trenerze! ▶️ https://t.co/pAVeZOnUUC pic.twitter.com/yDcHa83tTJ — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) May 31, 2024

W Fortuna 1. Lidze nie było jednak tak różowo. Wisła Kraków w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi zajęła dopiero 10. miejsce w tabeli i nie zakwalifikowała się nawet do play-offów o Ekstraklasę (ostatni uczestnik to miejsce szóste, Wisła przegrała je o trzy punkty).

Albert Rude poprowadził 'Białą Gwiazdę’ w 18 spotkaniach. Jego bilans to osiem wygranych, cztery remisy i sześć porażek. Wygrał wszystkie trzy mecze w rozgrywkach Pucharu Polski. Hiszpan pod Wawelem doprowadził 'Wiślaków’ do triumfu w Pucharze Polski, jego podopieczni ograli po dogrywce Pogoń Szczecin 2:1 – co ciekawe, każdy z meczów Wisły w PP kończył się tym wynikiem. Wisła pod jego wodzą strzeliła 30 bramek.

36-latek zanotował średnią 1,56 punktu na mecz. Nie wygrał jednak ani jednego z czterech meczów po wygranym finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Hiszpański szkoleniowiec to jednak nie jedyna persona, która pożegna się z klubem po sezonie. W ciągu ostatnich kilku dni ogłoszono odejście aż ośmiu zawodników z końcem rozgrywek 2023/24.

Oto piłkarze, których 'Biała Gwiazda’ pożegnała z końcem sezonu:

Szymon Sobczak

Billel Omrani

Michał Żyro

Miki Villar

Vullnet Basha

Eneko Satrustegui

Dejvi Bregu

David Junca

Dodatkowo, za porozumieniem stron pożegnano Kiko Ramireza, dyrektora sportowego klubu z Reymonta.

