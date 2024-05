W Lazio bałagan – sytuacja doprowadzi do rezygnacji trenera?

Lazio ma za sobą sezon, który był bardzo w kratkę. Z jednej strony bezproblemowy awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, co w realiach klubu nawet w XXI wieku jest ewenementem. Z drugiej – dwóch trenerów i brak awansu do kolejnej edycji Champions League, duży regres formy Ciro Immobile czy pod koniec sezonu – cyrki z kontraktami Luisa Alberto i Daichiego Kamady. Igor Tudor jest już na skraju wytrzymałości, a nie przepracował sześciu miesięcy w klubie. Sytuacja jest delikatna – Chorwat nie jest daleko od rezygnacji z pracy w Rzymie.

W Lazio bałagan

Z włoskich źródeł dochodzą informacje o wstępnym porozumieniu oraz zaawansowanych negocjacjach w sprawie Luisa Alberto i jego odejścia. Mowa jest co do transferu do ligi… katarskiej. Nowym klubem Hiszpana ma być Al-Duhail. W przeszłości z ligi włoskiej trafiali tam choćby Medhi Benatia czy Mario Mandzukić.

Aggiornamento Luis Alberto all’Al-Duhail. I due club si stanno avvicinando tantissimo per una cifra totale di 12 milioni di euro. La trattativa adesso è molto avanzata. Il calciatore spagnolo ha già un accordo col club qatariota. C’è la volontà di arrivare ad una chiusura… https://t.co/aeJfwikQ9F — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 31, 2024

Alberto był jednym z najlepszych piłkarzy ostatniej dekady w Serie A – na pewno pod względem technicznym. Średnio pasuje pod intensywne granie Igora Tudora, ale sam nigdy nie był szybkościowcem. Do tego, sam po jednym z meczów palnął, że chce odejść i nie chce pieniędzy, chce po prostu zmiany. Lotito powiedział, że za darmo go nigdzie nie puści – w końcu ma umowę do 2027.

Hiszpański pomocnik, według różnych źródeł, zasili budżet rzymskiego klubu kwotą między 10 a 12 milionów euro. To drugi transfer rok po roku z Rzymu na Bliski Wschód. Wtedy bohaterem ruchu był piłkarz-serce Lazio, Sergej Milinković-Savić. Najnowsi 'The Invincibles’ czyli Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej zapłacili za Serba 40 milionów euro. Była to ostatnia szansa dla Claudio Lotito na sprzedaż znakomitego zawodnika, z uwagi na rok pozostały do końca kontraktu.

Luis Alberto trafił do Lazio osiem lat temu za cztery miliony euro z Liverpoolu. Zagrał dla klubu z Rzymu 317 razy, strzelił 52 gole i zaliczył 75 asyst. 31-letni Hiszpan miał więc średnio 0,4 bezpośredniego udziału przy bramce na mecz, co jest wynikiem bardzo imponującym, biorąc pod uwagę jego predyspozycje szybkościowe i prawie 50 spotkań w Europie (tu średni wynik wynosi około raz na trzy mecze).

W Lazio pozmienia się w pomocy

W długi weekend kończący maj wyszły też informacje na temat dwójki piłkarzy pomocy – Matteo Guendouziego oraz Daichiego Kamady. Francuz nigdy nie miał dobrych relacji z chorwackim trenerem, z którym miał już na pieńku w Marsylii, gdzie obaj już wspólnie pracowali. Guendouzi uznawany jest przez klub za gwaranta drugiej linii, nie chcą się go pozbyć – jest on uznawany zgodnie za najlepszy letni zakup 'Biancocelestich’ sezon temu. Klub dał do zrozumienia piłkarzowi jaka jest sytuacja i aby był cierpliwy. Chcą oni, aby każda ze stron była zadowolona – piłkarz ma już kilku chętnych z Premier League.

Z Japończykiem sprawa ma się odrobinę inaczej – Tudor chciałby go bardzo w składzie na kolejny sezon, ale otoczenie Japończyka postawiło za wymaganie klauzulę znacznie niższą od oczekiwanej przez Claudio Lotito i władze Lazio. Według lokalnych mediów, ta niska klauzula pozwoliłaby odejść Japończykowi 'wręcz za darmo’. Klub nie chciał się na to zgodzić i po roku, zawodnik ma odejść ze Stadio Olimpico.

Kamada ku niezadowoleniu Tudora ma opuścić klub – co gorsza dla rzymian, Kamada miał zaledwie roczną umowę – nieprawdą jest jednak zapis, o którym mówił Fabrizio Romano, że sam piłkarz miałby wpłacić 500 euro, aby przedłużyć umowę. Sytuację ma wykorzystać Crystal Palace, rewelacja wiosny w Premier League. Trenerem tam jest Oliver Glasner, który jest starym znajomym Japończyka z Eintrachtu. Razem wygrali w 2022 roku Ligę Europy. Japończyk miałby zarabiać tam 4.5 miliona euro za sezon.

Lazio w minionym sezonie zajęło siódme miejsce w Serie A, tracąc siedem oczek do powiększonej o jeden slot strefie Ligi Mistrzów, a dwa punkty do sąsiadów z Rzymu – AS Romy. Oznacza to, że oba kluby ze stolicy Włoch zagrają w fazie grupowej Ligi Europy. W Europie wygrali pierwszy mecz 1/8 finału z Bayernem, aby w rewanżu w Monachium przegrać i odpaść.

Mimo wszystko, była to i tak kampania-ewenement ze strony 'lazialich’ z uwagi na częste wpadki w LE w poprzednich latach. Drużyna jeszcze wtedy Maurizio Sarriego miała spory wpływ na uzyskanie dla ligi włoskiej piątego slotu na Ligę Mistrzów 2024/25, już w nowej formule.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: