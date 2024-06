FIFA zezwoli na rozgrywanie meczów ligowych za granicą?

Mecz pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt w Los Angeles? Derby Manchesteru w Rijadzie? Lech Poznań kontra Legia Warszawa w Rio de Janeiro? No dobra, to ostatnie akurat nie, ale dwa pierwsze są jak najbardziej możliwe. FIFA jest gotowa zezwolić ligom z TOP 5 na rozegranie meczów ligowych za granicą.

O możliwości rozgrywania spotkań europejskich lig w innych krajach mówiło się już od jakiegoś czasu. Temat nie jest nowy. Mamy przecież od jakiegoś czasu możliwość oglądania meczów Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Z kolei Superpuchar Włoch po raz pierwszy poza terytorium Włoch rozgrywany był już w 1993 roku! Wówczas AC Milan zmierzył się z Torino w Waszyngtonie. Od tego czasu Superpuchar Włoch gościł również w Libii, Chinach, Katarze oraz Arabii Saudyjskiej.

Aczkolwiek wciąż był to „tylko” superpuchar, w związku z czym część kibiców przymykała oko. Rozgrywki ligowe to jednak zupełnie coś innego. Wiele na to wskazuje, że wkrótce sytuacja się zmieni i FIFA zdecyduje, że będziemy mogli obejrzeć zwyczajny mecz jakiejś przypadkowej kolejki rozgrywany w miejscu, gdzie zapłacą najwięcej.

🚨 FIFA are set to accept a new law that will allow leagues to play at least one match in their League campaign ABROAD! 🌎

A Premier League, La Liga, Serie A or Ligue 1 match could be played in the United States soon. 🤯🇺🇸

(Source: @lequipe) pic.twitter.com/LCnMz3d0H3

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 8, 2024