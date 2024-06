Wieczysta poszukała poza Polską – kolejny transfer 'polskiego PSG’

Wieczysta się nie zatrzymuje – to będzie często pojawiające się hasło letniego okienka transferowego 2024 roku. Beniaminek II ligi ma ogromne ambicje, w związku z czym pojawi się przy ul. Chałupnika jeszcze wiele nowych nazwisk. Po Lisandro Semedo oraz Michale Feliksie przyszedł czas na piłkarza hiszpańskiej Meridy – Chumę.

Wieczysta poszukała poza Polską

Nowym zawodnikiem Wieczystej został Rafael González „Chuma„. Hiszpański napastnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok, tak jak Semedo i Feliks. Urodzony w Sevilli 27-letni zawodnik dołącza do drużyny z Krakowa po 1,5 roku w Meridzie. W 50 meczach na poziomie III ligi hiszpańskiej zdobył 12 goli i zanotował 4 asysty.

Nowym zawodnikiem Wieczystej został Rafael González "Chuma". Hiszpański napastnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.https://t.co/XZ8hQjqVzI pic.twitter.com/pJJ7wnODaS — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) June 12, 2024

Wieczysta czyści kadrę

Wraz z awansem do II ligi, w Krakowie rozpoczęto procedurę 'czyszczenia magazynów’. Z końcem czerwca 2024 roku, Wieczystą pożegna aż 20 zawodników. W tym gronie znaleźli się: Patryk Kołodziej, Jakub Bąk, Patrik Misak, Bartosz Plewka, Maciej Jankowski, Thibault Moulin, Denys Faworow, Michał Mak, Hennos Asmelash, Patryk Letkiewicz, Kacper Skrobański, Saša Živec, Błażej Sapielak, Szymon Rygiel, Ante Aralica, Jakub Murawski, Mateusz Gamrot, Emmanuel Kumah, Dawid Linca, a także Przemysław Kapek.

W zakończonym niedawno sezonie, Wieczysta zdominowała grupę czwartą III ligi, zostawiając w tyle Siarkę Tarnobrzeg czy Avię Świdnik. Podopieczni Sławomira Peszki zanotowali aż 99 trafień, co przekłada się na prawie trzy trafienia na mecz. 'Niebieskim’ z kolei zabrakło kilku punktów do utrzymania – zakończyli bowiem sezon na 17. lokacie, ze stratą sześciu punktów do ostatniej bezpiecznej lokaty.

Wojciech Kwiecień jest właścicielem Wieczystej Kraków od czerwca 2020 roku, kiedy to był także łączony z przejęciem Wisły Kraków. Od tamtej pory, jego drużyna stopniowo pnie się w hierarchii polskiego futbolu. Do dziś, w drużynie z ul. Chałupnika w Krakowie zagrali: Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Michał Pazdan, Jacek Góralski czy były podopieczny Milanu, Przemysław Bargiel.

