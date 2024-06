Niemcy – Szkocja 14.06 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 1.95 Niemcy - Szkocja Niemcy powyżej 6.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Niemcy – Szkocja. Przed nami wielki turniej międzynarodowy, który będzie trwał przez równy miesiąc u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech – Mistrzostwa Europy 2024. Na placu boju zobaczymy 24 drużyny, najlepsze na Starym Kontynencie, a pośród nich reprezentacja Polski, która w finale baraży w Cardiff po rzutach karnych pokonała Walię. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 14 czerwca w piątek o godzinie 21:00 na Allianz Arena w Monachium, a na boisku zobaczymy reprezentację Niemiec oraz Szkocji. Oczekiwania są ogromne, faworytów do końcowego sukcesu kilku, ale zwycięzca może być tylko jeden. Czy gospodarze nie zawiodą w pierwszym meczu? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i ciesz się grą BEZ PODATKU w Betclic ⬅️

Niemcy – Szkocja – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na inauguracyjne mecze nie należą do najłatwiejszych. Poprzedni rok był fatalny w wykonaniu reprezentacji Niemiec. Wygrali zaledwie trzy mecze z jedenastu, stracili 22 gole, przegrali z Kolumbią, Turcją, Belgią, Polską, Japonią czy Austrią. Selekcjoner Julian Nagelsmann przebudowuje zespół i do meczu otwarcia pozostało mu jednak niewiele czasu. W marcu rozegrali dwa mecze towarzyskie z bardzo silnymi rywalami i wypadli w nich bardzo dobrze: najpierw pokonali wicemistrzów świata – Francję 2:0, a następnie Holandię 2:1. Zarówno w jednym jak i drugim spotkaniu byli stroną przeważającą, dłużej utrzymywali się przy piłce, stwarzali więcej sytuacji podbramkowych i częściej strzelali. Bardzo cieszy powrót do kadry Toniego Kroosa, który na pewno będzie „kręgosłupem” drużyny w tym turnieju, a w meczu z Francuzami został wybrany zawodnikiem meczu. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Niemcy dawno nie grali meczu o stawkę, bo są gospodarzem, więc w eliminacjach nie brali udziału. Ostatni taki mecz to było starcie z Kostaryką na mundialu w Katarze, które wygrali 4:2, jednak w Niemczech już chyba nikt o tym nie pamięta, bo nie zdołali awansować do fazy pucharowej. Mimo wszystko często się to podkreśla, że jest to zespół turniejowy i potrafi się na nich odpowiednio prezentować. Tutaj mają także dodatkowy handicap w postaci gry u siebie. Ostatni raz organizowali Mistrzostwa Świata w 2006 roku i zajęli wtedy 3. miejsce. Gospodarze jeśli chodzi o ofensywę naprawdę mają na kim polegać, bo Musiala, Wirtz czy Sane spisują się w ostatnich miesiącach bardzo dobrze.

Szkocja na papierze wygląda znacznie gorzej i piłkarsko odstaje od swojego rywala. Jednak wielkie imprezy rządzą się własnymi prawami i tutaj każdy może wygrać z każdym. Szkoci w eliminacjach mierzyli się w grupie A i ustępowali tylko Hiszpanom, chociaż w pierwszym meczu ich pokonali. Ogólnie kwalifikacje zakończyli z bilansem 5-2-1, a tak naprawdę nie mieli zbytniej konkurencji, bo Cypr i Gruzja półka niżej, a Norwegowie niestety zawodzą po całości, bo sam Haaland czy Odegaard nie wystarczą. Właśnie tylko w tym jednym meczu przeciwko Hiszpanii nie potrafili strzelić bramki. W meczach towarzyskich idzie im nieco słabiej, bo przegrali z Irlandią Północną i Holandią.

Moim zdaniem zobaczymy ofensywny mecz od pierwszych minut, w którym gospodarze będą chcieli udowodnić swoją wartość częstymi atakami w pole karne przeciwnika. Stawiam na over 6.5 rzutów rożnych Niemców po kursie @1.95 w ofercie legalnego bukmachera Betclic.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Niemcy – Szkocja

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Niemcy – Szkocja. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Deniz Undav po kursie @2.23.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Niemcy – Szkocja

Niemcy są niepokonani w czterech ostatnich meczach

Szkocja w ostatnich trzech spotkaniach zanotowała wygraną, remis i porażkę

W ostatnich czterech bezpośrednich meczach między tymi ekipami padł BTTS

Przewidywane składy Niemcy – Szkocja

Niemcy: Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Rudiger, Henrichs; Kroos, Gundogan, Wirtz; Sane, Havertz, Musiala

Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Rudiger, Henrichs; Kroos, Gundogan, Wirtz; Sane, Havertz, Musiala Szkocja: Hradecky; Ralston, Hendry, Taylor, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGinn; Christie, Shanklan

fot. Pressfocus