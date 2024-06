Korona Kielce ma nowego dyrektora sportowego

Korona Kielce dokonała zmiany na stanowisku dyrektora sportowego. Po ponad trzech latach z posadą pożegnał się Paweł Golański. Zastąpi go Paweł Tomczyk, dla którego jest to powrót do pracy po ponad roku. Ostatnio Tomczyk pracował w Motorze, gdzie odszedł w kontrowersyjnych okolicznościach.

Korona Kielce zmienia dyrektora sportowego

W kwietniu 2021 roku, pod koniec pierwszego po spadku z Ekstraklasy sezonu Korona Kielce w roli dyrektora sportowego zatrudniła Pawła Golańskiego. Był to powrót klubowej legendy do Korony po sześciu latach. Jako piłkarz rozegrał w barwach ”Scyzorów” 178 meczów, co jest piątym najlepszym wynikiem w historii Korony. Pierwszy pełny sezon Golańskiego w roli dyrektora sportowego Korony zakończył się awansem po barażach do Ekstraklasy. Choć z problemami, ale Korona w obu ostatnich sezonach zdołała utrzymać się w elicie.

W czasie pierwszego roku pracy Golański sprowadził do klubu takich zawodników, jak Jewgienij Szykawka, Piotr Malarczyk, Dawid Błanik, którzy najpierw pomogli wrócić Koronie do Ekstraklasy, a później dokładali swoje cegiełki w walce o utrzymanie. Już na poziomie Ekstraklasy Golański sprowadził choćby Ronaldo Deaconu, Martina Remacle’a, czy Adriana Dalmau, którzy przyzwoicie prezentowali się w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Po trzech latach kadencja Golańskiego w Koronie dobiegła jednak końca.

ℹ️ Po ponad trzech latach pracy w Koronie, z Klubem żegna się Dyrektor Sportowy Paweł Golański. Paweł, bardzo dziękujemy za ogromny wkład w rozwój naszego Klubu, wiele pięknych momentów i emocjonujących chwil, które wspólnie przeżyliśmy i życzymy powodzenia dalej! 🤝 pic.twitter.com/Rqx6g8UT4U — Korona Kielce (@Korona_Kielce) June 12, 2024

Kielczanie na stanowisku dyrektora sportowego zatrudnili Pawła Tomczyka, dla którego jest to powrót do pracy po ponad roku. Od października 2022 do marca 2023 roku Tomczyk był dyrektorem sportowym drugoligowego wówczas Motoru Lublin, z którego odszedł w kontrowersyjnych okolicznościach.

Tomczyk został zaatakowany przez trenera Goncalo Feio… ”kuwetką na dokumenty”, w wyniku czego miał rozbity łuk brwiowy. Po tym zdarzeniu na trzy miesiące zawieszony został… Tomczyk, oficjalnie ”z powodu stanu zdrowotnego”. Kilka dni po ataku ze strony Feio zawieszony Tomczyk złożył wypowiedzenie i nie krył żalu do klubu.

Nigdy nie sądziłem, że klub, któremu oddałem serce na boisku (Tomczyk był wcześniej piłkarzem Motoru – przyp. red.) i w pracy na jego rzecz, będzie dla mnie powodem tak trudnych i bolesnych doświadczeń. Całe moje życie sportowe i zawodowe zostało oplute. Stając w obronie pracownika przed niewłaściwym i naruszającym jego godność zachowaniem ze strony trenera sam stałem się ofiarą ataku fizycznego, hejtu, a nawet kierowano pod moim adresem groźby – mówił Tomczyk w rozmowie z ”Weszło”

Korona Kielce będzie dla Tomczyka trzecim ekstraklasowym klubem, w którym będzie pracował jako dyrektor sportowy. Od grudnia 2021 roku do końca sezonu 2021/22 był dyrektorem sportowym Legii Warszawa. Wcześniej od sierpnia 2020 do sierpnia 2021 roku pełnił funkcję dyrektora sportowego Rakowa Częstochowa. Wówczas ”Medaliki” zdobyły pierwsze w historii wicemistrzostwo kraju, Puchar i Superpuchar Polski, co było wtedy największymi sukcesami tego klubu.

Za kadencji Tomczyka w Rakowie do klubu trafili tacy piłkarze, jak Ivi Lopez, Giannis Papanikolaou, Marcin Cebula, Zoran Arsenić, Vladan Kovacević, czy Milan Rundić. Ci zawodnicy stanowili o sile Rakowa, który w 2022 powtórzył wyczyny sprzed roku, a w 2023 roku sięgnął po historyczne mistrzostwo Polski. Tomczyk stał także za transferem Kamila Piątkowskiego do RB Salzburga, za którego Raków otrzymał pięć milionów euro. Do dziś jest to najdrożej sprzedany piłkarz w historii ”Medalików”.

fot. Raków Częstochowa / YouTube

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024: