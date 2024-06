Mecze EURO z rekordową liczbą kartek

Jeden z dwóch ostatnich meczów fazy grupowej EURO 2024 pomiędzy Czechami a Turcją był dopiero piątym w historii mistrzostw Europy, w którym pokazano co najmniej 10 kartek. Sędzia Istvan Kovacs rozdawał kartki, jak szalony i ostatecznie pokazał ich 18 – 16 żółtych i dwie czerwone. W tym zestawieniu prezentujemy najbardziej brutalne starcia w historii EURO.

EURO 1996: Bułgaria – Hiszpania

Choć w grupowym meczu Bułgarii z Hiszpanią (1:1) nie dobito do liczby 10 żółtych kartek, był to jeden z czterech meczów w historii EURO, w którym pokazano przynajmniej dwie czerwone kartki. W 72. minucie z boiska wyleciał Petar Hubchev, a raptem trzy minuty później czerwoną kartkę obejrzał Juan Antonio Pizzi. Dwie czerwone kartki pokazano także w meczu otwarcia EURO 2012 pomiędzy Polską a Grecją (1:1) oraz niedawnym meczu Czech z Turcją (1:2). Wtedy jednak tylko Antonin Barak przedwcześnie musiał opuścić murawę, bo Tomas Chory czerwoną kartkę otrzymał już po końcowym gwizdku.

Rekord należy jednak do roku 1976. Wtedy w półfinale mistrzostw Europy Holandia spotkała się z Czechosłowacją, a do dogrywki obie drużyny postępowały z jednym zawodnikiem mniej. W 115. minucie czerwoną kartkę otrzymał jeszcze Wim van Hanegem i był to jedyny raz w historii mistrzostw Europy, gdy dany zespół kończył mecz w dziewiątkę.

EURO 1996: Czechy – Portugalia i Czechy – Niemcy

Na rozgrywanym w Anglii EURO 1996 po raz pierwszy od 12 lat zdarzyło się, by w meczu mistrzostw Europy pokazano dziesięć kartek. Co więcej, był to jedyny turniej, gdy taki przypadek miał miejsce dwukrotnie. I w obu przypadkach współodpowiedzialni za to byli Czesi. Tak, jak jeszcze w ich pierwszym meczu grupowym z Niemcami (0:2) Czesi obejrzeli mniej żółtych kartek, bo cztery z dziesięciu, tak w meczu z Portugalią było ich po połowie. Czesi kończyli zresztą wygrany 1:0 ćwierćfinał w osłabieniu, bo w 82. minucie czerwoną kartkę obejrzał Radoslav Latal.

EURO 1984: Dania – Hiszpania

Do tamtego czasu jedynym w historii meczem mistrzostw Europy, w którym pokazano dziesięć żółtych kartek było półfinałowe starcie Danii z Hiszpanią. Pięć żółtych kartek, z czego cztery w podstawowym czasie gry obejrzeli Hiszpanie. Duńczycy zaś po 90 minutach mieli na koncie dwie żółte kartki. W 107. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Klaus Berggreen, a pod koniec dogrywki ukarany został jeszcze Preben Elkjær. Ten sam zawodnik jako jedyny zmarnował rzut karny i Hiszpania dzięki zwycięstwu w serii ”jedenastek” 5:4 awansowała do finału.

EURO 2016: Portugalia – Francja

Do czasu niedawnego meczu Czechów z Turkami w XXI wieku tylko raz na mistrzostwach Europy dobito do progu dziesięciu kartek. Finał EURO 2016 pomiędzy Portugalią a Francją obfitował właśnie w tyle napomnień, a sześć z nich otrzymali Portugalczycy. Niezwykle brutalna była dogrywka, w której pokazano aż siedem żółtych kartek – cztery dla Portugalii i trzy dla Francji. W żadnym innym finale mistrzostw Europy nie pokazano aż tylu kartek.

EURO 2024: Czechy – Turcja

Absolutny rekord mistrzostw Europy został jednak ustanowiony przed dwoma dniami, gdy w meczu Czech z Turcją (1:2) pokazano aż 18 żółtych kartek, z czego dwie czerwone. Trzy kartki sędzia Istvan Kovacs pokazał już po końcowym gwizdku, gdy pokazał żółtą kartkę Ardzie Gulerowi, Tomasowi Souckowi, a czerwoną kartkę obejrzał Tomas Chory. Z kolei już w 20. minucie czerwoną kartkę otrzymał Antonin Barak i został najszybciej wykluczonym zawodnikiem w historii EURO. Warto dodać, że raptem dziewięć minut wcześniej Barak otrzymał pierwsze napomnienie.

Nie licząc dwóch żółtych kartek Baraka zamienionych w czerwoną, Czesi obejrzeli jeszcze pięć żółtych kartek, z czego trzej rezerwowi. W zespole Turcji było to jedenaście żółtych kartek, a aż dziewięciu zawodników otrzymało napomnienie na boisku. Żółte kartki Sameta Akaydina oraz przede wszystkim kapitana Hakana Calhanoglu oznaczają, że nie zagrają oni w meczu 1/8 finału z Austrią.

