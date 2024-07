Zwrot w sprawie przyszłości Alvaro Moraty

Wiele wskazywało na to, że hiszpański napastnik przeniesie się do beniaminka Saudi Pro League Al-Qadsiah FC. Operacja z udziałem Alvaro Moraty przygotowywana była przez kilka tygodni – obie strony były już dogadane, ale 31-latek wycofał się z umowy.

Hiszpan dał zielone światło na transfer i dogadał się z klubem na warunki kontraktu. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że wszystko jest już jasne w kontekście przyszłości Alvaro Moraty i dołączy on do swoich rodaków – bramkarza Joela Roblesa, szkoleniowca Michela a także Nacho Fernandeza, którego doskonale zna z występów w barwach Realu Madryt.

Kapitan reprezentacji Hiszpanii zdecydował się jednak odrzucić kontrakt, dzięki któremu zarobiłby około 40 milionów euro i najprawdopodobniej zostanie w Atletico Madryt. Przynajmniej na jakiś czas. Na jego pozostanie w klubie mocno nalegał szkoleniowiec „Los Colchoneros” Diego Simeone. Argentyńczyk uważa Moratę za bardzo istotny element swojego zespołu.

W sezonie 2023/2024 hiszpański napastnik rozegrał dla Atletico Madryt 48 spotkań, w trakcie których wpisał się na listę strzelców 21 razy oraz pięciokrotnie asystował przy bramkach kolegów z zespołu. Diego Simeone wierzy w doświadczonego napastnika i wierzy, że pozostając w La Liga będzie miał on większe szanse na otrzymanie powołania do „La Furia Roja” na kolejne mistrzostwa świata w 2026 roku – wtedy również wygasa jego umowa z Atletico.

Alvaro Morata nie pierwszy raz grozi odejściem z klubu. Latem 2023 roku łączony był z transferem do Serie A. Zainteresowane jego usługami miały być Inter Medional, AC Milan, AS Roma oraz Juventus. Hiszpan nie jest zadowolony z czasu gry jaki otrzymuje od „Cholo”. W drugiej części sezonu często zasiadał na ławce rezerwowych lub był zmieniany tuż po przerwie.

💣🚨 BREAKING – Álvaro Morata: “I can’t imagine what it must be like to win with this shirt and I won’t stop until I achieve it.” pic.twitter.com/SZj9yTKVVv

— Atletico Universe (@atletiuniverse) July 2, 2024