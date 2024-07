Terminarz Serie A na sezon 2024/25. Kiedy odbędą się największe hity?

Wylosowano terminarz Serie A na sezon 2024/25. Rozgrywki włoskiej ekstraklasy wystartują w sobotę 17 sierpnia i potrwają do 25 maja. W tym tekście przedstawiamy daty starć czołowych drużyn Serie A.

Serie A opublikowała terminarz na sezon 2024/25

W czwartek 4 lipca na youtube’owym kanale Serie A odbyła się ceremonia losowania kalendarza na sezon 2024/25. Wkrótce Lega Serie A opublikowała pełną rozpiskę terminarza na nadchodzący sezon włoskiej ekstraklasy. Pierwsza kolejka wystartuje w sobotę 17 sierpnia, a 123. sezon włoskiej ekstraklasy zakończy się 25 maja.

Nie znamy jeszcze dokładnych dat meczów, ale w inauguracyjnej serii gier nie zabraknie interesujących starć. Wracające po ponad 21 latach do Serie A Como na sam początek czeka najtrudniejszy rywal z możliwych, bo udadzą się oni do Turynu na starcie z Juventusem. Drugi z turyńskich zespołów – Torino zmierzy się na wyjeździe z Milanem. Rywal zza miedzy ”Rossonerich” i zarazem obrońca tytułu mistrzowskiego – Inter zagra na wyjeździe z Genoą.

Tak, jak wspomnieliśmy, nie znamy dokładnych terminów meczów, ale śmiało można zakładać, że Fiorentina swoje mecze drugiej i trzeciej kolejki zagra w niedzielę lub poniedziałek. To dlatego, że przed drugą i trzecią kolejką Serie A ”Viola” będzie grać w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przynajmniej przez pierwszą część sezonu niektóre swoje mecze w niedzielę i poniedziałki z pewnością rozgrywać będą także Roma i Lazio, które wezmą udział w rozgrywkach Ligi Europy.

Dzięki dobremu współczynnikowi UEFA za poprzedni sezon Włochy wraz z Niemcami będą mieć aż pięciu reprezentantów w Lidze Mistrzów. Po raz pierwszy w historii w Lidze Mistrzów zagra Bologna, po trzech latach do tych rozgrywek wraca Atalanta (jednocześnie zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Europy), a po roku przerwy Juventus. Milan zagra w Champions League po raz czwarty z rzędu, a mistrz Włoch Inter już siódmy kolejny sezon.

Oto wstępne daty największych hitów Serie A w sezonie 2024/25:

2. kolejka (25.08.): Napoli – Bologna

3. kolejka (01.09.): Juventus – Roma, Lazio – Milan, Inter – Atalanta

5. kolejka (22.09.): Inter – Milan, Juventus – Napoli

8. kolejka (20.10.): Roma – Inter, Juventus – Lazio

9. kolejka (27.10.): Inter – Juventus, Bologna – Milan

10. kolejka (30.10.): Milan – Napoli

12. kolejka (10.11.): Inter – Napoli, Juventus – Torino, Roma – Bologna

13. kolejka (24.11.): Milan – Juventus, Napoli – Roma, Lazio – Bologna

14. kolejka (01.12.): Roma – Atalanta, Fiorentina – Inter

15. kolejka (08.12.): Atalanta – Milan, Juventus – Bologna, Napoli – Lazio

16. kolejka (15.12.): Lazio – Inter

18. kolejka (29.12.): Milan – Roma, Juventus – Fiorentina, Lazio – Atalanta

19. kolejka (05.01.): Roma – Lazio, Atalanta – Juventus, Inter – Bologna

20. kolejka (12.01.): Torino – Juventus, Bologna – Roma

21. kolejka (19.01.): Juventus – Milan, Atalanta – Napoli

22. kolejka (26.01.): Napoli – Juventus

23. kolejka (02.02.): Milan – Inter, Roma – Napoli

24. kolejka (09.02.): Inter – Fiorentina

25. kolejka (16.02.): Juventus – Inter, Lazio – Napoli

27. kolejka (02.03.): Napoli – Inter, Milan – Lazio

28. kolejka (09.03.): Juventus – Atalanta

29. kolejka (16.03.): Atalanta – Inter, Fiorentina – Juventus, Bologna – Lazio

30. kolejka (30.03.): Napoli – Milan

31. kolejka (06.04.): Roma – Juventus, Bologna – Napoli, Atalanta – Lazio

32. kolejka (13.04.): Lazio – Roma, Atalanta – Bologna

33. kolejka (20.04.): Bologna – Inter, Milan – Atalanta

34. kolejka (27.04.): Inter – Roma

35. kolejka (04.05.): Bologna – Juventus

36. kolejka (11.05.): Lazio – Juventus, Milan – Bologna, Atalanta – Roma

37. kolejka (18.05.): Roma – Milan, Inter – Lazio

Wciąż ważą się losy praw do tych rozgrywek. Do końca sezonu 2023/24 prawa posiadało Eleven Sports, a w kwietniu 2024 roku trwał przetarg do transmitowania rozgrywek w latach 2024-27. Eleven jak dotąd nie potwierdziło, czy dalej będzie pokazywać Serie A. Przypomnijmy, że od 2015 roku, czyli wejścia na polski rynek, Eleven jest nieprzerwanie wyłącznym nadawcą włoskiej ekstraklasy w Polsce.

