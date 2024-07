Bukmacherzy już wiedzą kto spadnie z Ekstraklasy 2024/25

Przedsezonowe zakłady są bardzo ciekawe i popularne. Można później zweryfikować swoją „czutkę”. Bukmacherzy już wytypowali zakłady specjalne na spadkowiczów z Ekstraklasy. Wyróżniają się zdecydowanie trzy ekipy.

Beniaminki jak zawsze na „pożarcie”

Rzadko kiedy zdarza się, aby beniaminek bił się o wyższe pozycje, choć oczywiście dochodzi do odstępstw od tej zasady. Bukmacherzy nie przewidują jednak wyjątków w tym sezonie w Ekstraklasie i dwóch z nich typują do spadku. Po raz kolejny też stawiają krzyżyk na Puszczy Niepołomice, której jednak udało się rok temu utrzymać i to zajmując 12. lokatę. Szansa na spadek Puszczy Niepołomice w sezonie 2024/25 to 56%, a rok temu było to aż 69%. Wszystko jednak w nogach piłkarzy. BETFAN uważa dość oryginalnie, że największą szansę na pojawienie się w 1. lidze w przyszłym sezonie ma GKS Katowice.

Tak przyszły sezon Ekstraklasy widzą bukmacherzy: pic.twitter.com/FYoJGXrcFu — Piotr Klimek (@pklimek99) July 14, 2024

Bukmacherzy typują spadkowiczów

Spadkowiczów z Ekstraklasy można wytypować TUTAJ, klikając w link. Bukmacher BETFAN za praktycznie niemożliwy uważa spadek Legii Warszawa. Czesław Michniewicz pokazał kiedyś, że i takie cuda mogą się zdarzyć, że Legia będzie zamieszana w grę o utrzymanie. Ile za spadek Legii płaci BETFAN? Otóż:

stawiając na spadek Legii 100 zł, można wygrać… 176 000 zł

stawiając na spadek Rakowa 100 zł, można wygrać 132 000 zł

stawiając na spadek Lecha 100 zł, można wygrać 88 000 zł

Za kolejną najmniej realną do spadku drużynę, czyli Pogoń Szczecin, stawka jest już dużo mniejsza, bo za postawioną 100, to „tylko” 13 200 zł. Przepaść w porównaniu do powyższej trójki.

BETFAN za to wytypował swoich kandydatów do spadku, na których kursy są najmniejsze. Za pewniaka wręcz uważa GKS Katowice, który wrócił do Ekstraklasy po 19 latach. Kurs na tę ekipę wynosi zaledwie 1,50. To oznacza, że za postawione 100 zł otrzyma się 132 zł, zatem tylko 32 zł na „czysto”. Innymi pewniakami są: Motor Lublin oraz Puszcza Niepołomice. Na te kluby kurs u legalnego bukmachera BETFAN wynosi 1,75. To oznacza, że za postawioną stówkę można wzbogacić się o 54 zł na czysto. Kurs na kolejne trzy ekipy jest już sporo większy.

Lechia Gdańsk, mimo dużych kłopotów organizacyjno-finansowych na początku sezonu, jest przez BETFAN wysoko ceniona za wiele lat na najwyższym poziomie w polskiej lidze. To beniaminek, któremu bukmacher daje większe szanse na pozostanie w elicie niż Koronie Kielce, Radomiakowi Radom czy Stali Mielec.

Fot. PressFocus