Legia Warszawa – Zagłębie Lubin 20.07 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Legia Warszawa – Zagłębie Lubin. Jeszcze niedawno trwały przygotowania do Mistrzostw Europy 2024 i byliśmy świadkami meczu otwarcia, a tutaj lada chwila startuje najlepsza liga na świecie – rodzima Ekstraklasa! Wielu fanów czekało na ten moment i miejmy nadzieję, że nadchodzący sezon będzie równie nieprzewidywalny.

A sobotnie zmagania zakończymy trzecim spotkaniem w stolicy, gdzie o godzinie 20:15 przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmie Zagłębie Lubin. Można powiedzieć, że obie ekipy znają się jak łyse konie, ale czy Waldemar Fornalik i spółka będą w stanie sprawić niespodziankę w Warszawie? Emocje gwarantowane! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

Legia Warszawa poprzednią kompanię kończyła na 3. miejscu w Ekstraklasie, ale oczywiście dla wielu fanów jest to spory zawód, bo ten zespół ma regularnie zdobywać tytuły. Trzeba pamiętać, że występowali w Lidze Konferencji Europy, gdzie wyszli z trudnej grupy z AZ Alkmaar oraz Aston Villą i zmagania zakończyli na 1/16 finału (fatalny dwumecz z norweskim Molde). To właśnie wtedy mieli fatalny okres w lidze i seryjnie przegrywali. Legii było ciężko ustabilizować formę, tak naprawdę mieli więcej wpadek niż dobrych spotkań. „Wojskowi” wracają z nowymi siłami, nową wiarą, ale przede wszystkim jednym celem głównym. Odzyskaniem Mistrzostwa Polski. Nikt nie zamierza mówić, że jest inaczej. Legia musi wrócić na szczyt tam, gdzie jej miejsce. Ale kolejny raz będzie trzeba pogodzić zmagania z europejskimi pucharami, bo już niebawem ich rywalem będzie walijskie Caernarfon Town w II rundzie eliminacji LKE. Pierwszy mecz już w najbliższy czwartek, dlatego nie dość, że początek sezonu to jeszcze walka od razu na dwa fronty, a każdy wie, że u legionistów jest z tym przeważnie spory problem. Okres przygotowawczy mieli intensywny, co podkreśla każdy w klubie. Podczas meczów z FC Botosani nasi piłkarze strzelili aż sześć goli. Wiele dobrych szans Wojskowi wykreowali sobie również m.in. podczas gry kontrolnej z Jagiellonią Białystok, czy Widzewem Łódź.

Zagłębie Lubin finiszowało na 8. miejscu i pod koniec sezonu mieli fajną serię czterech kolejnych zwycięstw. Zespół z Dolnego Śląska spisuje się znacznie lepiej na wyjazdach niż przed własną publicznością. Z klubu odeszło kilku zawodników, ale także mamy wzmocnienia: Kajetan Szmyt z Warty Poznań, Dominik Hładun z Legii Warszawa, Adam Radwański z Bruk-Bet Termalici Niecieczy czy Vaclav Sejk ze Sparty Praga. Na swoim stanowisku pozostał Waldemar Fornalik, który będzie chciał udowodnić, że to była dobra decyzja. W czasie letniej przerwy zespół z Lubina rozegrał cztery potyczki. W pierwszym z nich Miedziowi pokonali zespół z Czarnogóry Buducnost Podgorica 4:3. Drugim rywalem był Rapid Bukareszt, z którym podopieczni Waldemara Fornalika przegrali 0:1. Ostatni zagraniczny test to sparing ze słoweńską drużyną Nafta FC i zwycięstwo 1:0.

Moim zdaniem gol po obu stronach jest rozsądnym wyjściem, ponieważ to pierwszy mecz w sezonie, a Legia zaraz zaczyna batalię w LKE.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – Zagłębie Lubin

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Legia Warszawa – Zagłębie Lubin. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie będą to strzelcy. Można wybrać opcję: 1. połowa/wynik końcowy i odpowiednią kombinację całego meczu. Na tak zwany „łamak” Legia do połowy, a cały mecz wygra Zagłębie kurs 50.00!

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Zagłębie Lubin

W ostatnich pięciu pojedynkach bezpośrednich za każdym razem wyrywała Legia

Trzy mecze z pięciu kończyły się BTTS-em (obie strzelą)

Zagłębie Lubin w tych potyczkach strzeliło trzy bramki

Przewidywane składy Legia Warszawa – Zagłębie Lubin

Legia : Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Augustyniak – Morishita, Wszołek – Luquinhas, Goncalves, Kapustka – Gual, Pekhart

: Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Augustyniak – Morishita, Wszołek – Luquinhas, Goncalves, Kapustka – Gual, Pekhart Zagłębie: Burić – Grzybek, Ławniczak, Nalepa, Kopacz – Makowski, Dąbrowski – Wdowiak, Mróz, Pieńko – Sejk

