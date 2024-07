Pogoń Szczecin – Korona Kielce 20.07 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.73 Pogoń Szczecin - Korona Kielce BTTS TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Pogoń Szczecin – Korona Kielce. Dopiero ekscytowaliśmy się ceremonią otwarcia mistrzostw Europy w Niemczech, ruszało Copa America, a te dwa duże turnieje już za nami. W większości przypadków mamy już przygotowania do kampanii 24/25 na krajowych podwórkach, a najlepsi właśnie wchodzą do gry – startuje rodzima Ekstraklasa! Wielu z Was czekało na ten moment, który właśnie następuje. W sobotę 20 lipca o godzinie 17:30 na Stadionie Miejskim w Szczecinie miejscowa Pogoń podejmie na inaugurację Koroną Kielce. Kto lepiej rozpocznie sezon? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy to spotkanie.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na pierwsze mecze w sezonie nie są łatwe do analizy. W Kielcach kampania 23/24 nie była kolorowa, więc potrzebne były ogromne zmiany. Warto przypomnieć, że utrzymali się rzutem na taśmę, bo przez długi okres byli w strefie spadkowej. W ostatniej kolejce mierzyli się na wyjeździe w Poznaniu z Lechem i obowiązkowo musieli wygrać. Tak też się stało i dzięki temu zostali w elicie. Po sezonie klub opuściło aż dziewięciu zawodników, dotychczas przyszło tylko sześciu, mają też nowego prezesa i dyrektora sportowego. Wycofał się sponsor tytularny Suzuki, ale już znaleźli nowego partnera motoryzacyjnego. Za wszelką cenę nie będą chcieli dopuścić do sytuacji sprzed roku i grać jak najlepiej. W okresie przygotowawczym pokonali Ruch Chorzów czy Górnik Łęczna, ale przegrali z Radomiakiem i Piastem Gliwice. Pogoń Szczecin finiszowała niestety za tuż za pudłem na 4. miejscu na Pomorzu jest niedosyt, lekkie rozczarowanie. Zdecydowała o tym porażka z Rakowem Częstochowa 1:2 oraz bezbramkowy remis ze Stalą Mielec, więc na własne życzenie. Teraz celem znowu jest strefa medalowa i europejskie puchary. Ale trzeba przede wszystkim dobrze wejść w sezon, a wszyscy pamiętamy jak rozpoczęli rok temu. Pierwsze mecze to jedna wielka niewiadoma, dlatego ja tutaj proponuję gola po obu stronach. Korona zdeterminowana, a Portowcy często płatają figle.

Pogoń Szczecin przegrała towarzysko z Piastem Gliwice, 1:2 z czeskim Banikiem Ostrawa oraz pokonała Kotwicę Kołobrzeg 3:0. Korona Kielce wygrała z Ruchem Chorzów 4:1, rozbiła Górnik Łęczna aż 6:1, ale okazała się gorsza od Piasta Gliwice 0:3. Ostatni mecz bezpośredni zakończył się remisem 2:2.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Pogoń Szczecin – Korona Kielce

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Pogoń Szczecin – Korona Kielce. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady na strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma E. Koulouris po kursie @2.50.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz nowego sezonu w Ekstraklasie dla tych drużyn, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Pogoń Szczecin – Korona Kielce

Pogoń wygrała trzy mecze z ostatnich pięciu

Korona w ostatnich trzech meczach strzeliła 10 goli

W dwóch ostatnich bezpośrednich spotkaniach między tymi ekipami padł BTTS

Przewidywane składy Pogoń Szczecin – Korona Kielce

Pogoń Szczecin : Cojocaru – Wahlqvist, Malec, Borges, Koutris – Ulvestad, Gamboa – Wędrychowski, Gorgon, Grosicki – Koulouris

: Cojocaru – Wahlqvist, Malec, Borges, Koutris – Ulvestad, Gamboa – Wędrychowski, Gorgon, Grosicki – Koulouris Korona Kielce: Dziekoński – Zator, Malarczyk, Trojak, Matuszewski – Hofmayster, Remacle – Nuno, Trejo, Fornalczyk – Shikavka

Fot. PressFocus