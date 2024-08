Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin 02.08 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.84 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin Podwójna szansa Pogoń 2-2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin. Za nami już dwie kolejki w najlepsze lidze świata – Ekstraklasie, a tu dużymi krokami nadciąga już trzecia! Kilka drużyn ma coś do udowodnienia: Legia Warszawa chce wrócić na szczyt i się odbudować, natomiast Jagiellonia Białystok obronić tytułu. Czas na wielkie granie i emocje!

W piątek 2 sierpnia o godzinie 20:30 na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu miejscowy Górnik czeka ciężkie zadanie, bo ich rywalem będzie Pogoń Szczecin. Obie drużyny kończyły poprzednią kampanię w górnej części tabeli, więc szykuje nam się dobre widowisko! Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Górnik Zabrze trochę zaczyna sezon jak rok temu, czyli słabo. Wszystko zaczęło się przy Bułgarskiej w Poznaniu przeciwko Lechowi, ciężki sprawdzian na sam początek, który niestety oblali. Zespół z Zabrza nie miał w Poznaniu argumentów. Stworzył tylko jedną okazję, na dodatek po rykoszecie. Za to Lech konsekwentnie dążył do wygranej. Prowadzenie z karnego dał Ishak – po zagraniu ręką. W końcówce skuteczny rajd przeprowadził Hotić, który ustalił wynik. Chociaż tak naprawdę do 93. minuty meczu „Kolejorz” nie był pewny zdobycia pełnej puli. W drugiej kolejce przyszło im się mierzyć z Puszczą Niepołomice na wyjeździe i wydawało się, że wygrają bez większych problemów. Rzeczywistość jednak była zupełnie inna: dwa razy zespół ze Śląska wychodził na prowadzenie jednak, zakończyło się remisem 2:2. Kolejny raz potwierdziło się, że Górnik nie ma szczęścia na obiekcie Cracovii, bo z kim by tam nie grali to nie potrafią wygrać. Nawet nie pomogły roszady w składzie zastosowane przez Jana Urbana: od pierwszej minuty zagrał Erik Janża, którego zabrakło w Poznaniu, ale również Filipe Nascimento, Luka Zahović i Nikodem Zielonka. Końcówka meczu była decydująca, a tutaj zabrzanie grali jakby bez paliwa, zabrakło siły.

Pogoń Szczecin zainaugurował sezon w Ekstraklasie tak jak powinien: od pewnego zwycięstwa na Pomorzu z Koroną Kielce 3:0 i tutaj do niczego nie można się przyczepić, bo zagrali na zero z tyłu, prowadzili grę i zdobywali bramki. W drugiej kolejce dobrze zaczęli w Lubinie, prowadzili, następnie stracili dwa gole w krótkim czasie i wyrównali w samej końcówce. Każdy wie, że Pogoń od 15 lat nie wygrała w Zabrzu, ale ładnie skomentował to szkoleniowiec Portowców: „Takie rozczarowania z przeszłości również nas motywują i inspirują. Chcielibyśmy przełamać ten historyczny impas i dać Pogoni zwycięstwo”.

Goście zdecydowanie lepiej rozpoczęli sezon od Górnika, z dobrej strony pokazują się młodzieżowcy, a ja tutaj proponuję podwójną szansę Pogoń Szczecin po kursie 1.84 w Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie będą to strzelcy. Można wybrać opcję zakładów łączonych: na przykład wynik meczu i obie strzelą gola (Pogoń Szczecin wygra i obie drużyny strzelą gola – 3.50).

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To trzecia kolejka nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Pogoń po dwóch kolejkach ligowych ma na koncie cztery punkty, natomiast Górnik Zabrze jedno oczko

Górnik Zabrze w dwóch spotkaniach do tej pory stracił aż cztery bramki

Na pięć bezpośrednich pojedynków w ostatnim górą była Pogoń, trzy razy Górnik i raz padł remis w pucharze w regulaminowym czasie gry

Przewidywane składy Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze : Szromnik – Sanchez, Janicki, Josema, Lukoszek – Hellebrand, Rasak – Olkowski, Podolski, Kozuki – Zahović

: Szromnik – Sanchez, Janicki, Josema, Lukoszek – Hellebrand, Rasak – Olkowski, Podolski, Kozuki – Zahović Pogoń Szczecin: Cojocaru – Wahlqvist, Malec, Borges, Koutris – Ulvestad, Gamboa – Wędrychowski, Gorgon, Grosicki – Koulouris

