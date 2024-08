Arsenal – Wolverhampton 17.08 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.13 Arsenal - Wolverhampton Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Arsenal – Wolverhampton. Powoli rozkręca nam się sezon piłkarski 2024/2025 i do gry wkracza zdaniem wielu ekspertów najlepsza liga na świecie, czyli angielska Premier League. Każdy sobie zadaje pytanie czy będzie ktoś w stanie zdetronizować Manchester City? Czas na wielkie granie i emocje!

To będzie inauguracja i pierwsza kolejka, a my zajrzymy na Emirates Stadium w Londynie, bo tam wicemistrz Anglii Arsenal podejmie Wolverhampton w sobotę 17 sierpnia o godzinie 16:00. Początki zawsze przynoszą wiele niespodzianek, ale czy tak będzie tym razem? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Arsenal – Wolverhampton – typy bukmacherskie

Arsenal jest po udanym sezonie, ale na pewno w Londynie czują niedosyt. Dwa lata temu przez większość czasu byli na pozycji lidera, jednak w drugiej połowie rozgrywek chyba nie wytrzymywali kondycyjnie i zaczęli gubić punkty, przez co City ich wyprzedziło. Rok temu natomiast mieli kiepski przede wszystkim grudzień, ale znowu obudzili się w końcówce i tak naprawdę zabrakło jedno zwycięstwa do upragnionego tytułu mistrzowskiego. Wystarczyło tylko wygrać z Fulham, West Hamem czy Aston Villą. Teraz czeka ich start w lidze oraz gra w Champions League, więc szeroka kadra to podstawa. W okresie przygotowawczym rozegrali cztery sparingi i byli to sami mocni rywale: wszystko zaczęli od pojedynku z Bournemouth, który zremisowali 1:1 i wszystko rozstrzygnęły rzuty karne, ale tutaj zagrali w mocno rezerwowym składzie, bo wielu zawodników było jeszcze na urlopach. Potem wygrali 2:1 z Manchesterem United, a następnie przegrali 1:2 z Liverpoolem. Ostatnią przeszkodą był rewelacyjny Bayer Leverkusen, a tutaj niespodziewanie wygrali aż 4:1. Pierwszy mecz oficjalny już rozegrali, bo podejmowali u siebie Olympique Lyon w ramach Emirates Cup i wygrali 2:0 zdobywając puchar. Tutaj Arsenal miał przewagę w każdym elemencie, a pozwolili swoim rywalom na oddanie tylko dwóch celnych strzałów.

Wolverhampton tak jakby nie miało paliwa w samej końcówce w ostatnim sezonie, bo praktycznie przegrywali mecz za meczem i ostatecznie finiszowali na 14. miejscu. Gdyby nie to skończyli by spokojnie w pierwszej dziesiątce, bo 3/4 kampanii 23/24 mieli znakomite. Teraz jest nowe rozdanie, przygotowania, poukładanie wszystkiego na nowo. W meczach towarzyskich nie mieli większych problemów ze zdobywaniem bramek: pokonali 1:0 Como, 3:1 West Ham, przegrali 1:3 z Crystal Palace, zasłużenie wygrali z RB Lipskiem 3:0 i tylko ostatnio przegrali 0:3 z Rayo Vallecano. Na pewno dużą stratą jest odejście Pedro Neto do Chelsea oraz Maxa Kilmana do West Hamu United.

Początki sezonu są zawsze nieprzewidywalne, czołowe drużyny muszą złapać odpowiedni rytm meczowy, a Wolves miało całkiem udany okres przygotowawczy. Moim zdaniem opcja BTTS jest tutaj dobra.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Arsenal – Wolverhampton

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Arsenal – Wolverhampton. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem o strzelców. W ekipie gospodarzy największe szanse na zdobycie bramki ma Bukayo Saka po kursie 2.17, który miał bardzo udany poprzedni sezon, a zaraz za nim stawia się Niemca Kaia Havertza – 2.20.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwsza kolejka angielskiej Premier League, czyli kolejny tytuł do gabloty, więc zawodnicy są głodni walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal – Wolverhampton

Arsenal wygrał wszystkie pięć ostatnich spotkań z Wolves w Prmier League

Kanonierzy zdobyli w nich 13 bramek, natomiast Wilki 2 gole

Zespół z Londynu tracił gole we wszystkich czterech meczach towarzyskich

Wolves nie zdobyło bramki tylko w jednym spotkaniu kontrolnym

Przewidywane składy na mecz Arsenal – Wolverhampton

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, White, Rice, Jorginho, Odegard, Martinelli, Saka, Havertz

Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, White, Rice, Jorginho, Odegard, Martinelli, Saka, Havertz Wolverhampton: Sa, Toti, Dawson, Bueno, Traore, Ait-Nouri, Lemina, Gomes, Doherty, Larsen, Cunha

