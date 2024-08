Była gwiazda Legii Warszawa w Premier League?

Tureckie media informują, że były zawodnik Legii Warszawa Ernest Muçi lada moment może trafić do Premier League. Jego usługami ma być zainteresowany klub reprezentanta Polski Matty’ego Casha, czyli Aston Villa. Albańczyk nie znajduje się w planach nowego szkoleniowca Besiktasu – Giovanniego Van Bronckhorsta.

Muci wreszcie w Premier League?

O zainteresowaniu Aston Villi ofensywnym pomocnikiem mówiło się jeszcze, gdy ten występował w barwach Legii Warszawa. Jako zawodnik stołecznego klubu miał okazję zaprezentować swoje umiejętności przeciwko klubowi z Birmingham w Lidze Konferencji Europy – w rywalizacji z nimi strzelił trzy bramki. Wówczas Aston Villa nie zdecydowała się na transfer reprezentanta Albanii.

Ernest Muçi w lutym trafił więc do Besiktasu, gdzie z miejsca stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki i jednym z ulubieńców kibiców. Niewykluczone, że jego przygoda w Turcji zakończy się zaledwie po pół roku.

⚽ Goal Muci! 🇦🇱🦅 Ernest Muci scores his first goal for Besiktas against Istanbulspor! pic.twitter.com/RBNdpGd8nW — Albanian Football Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) February 25, 2024

Niechciany przez trenera

Nowym szkoleniowcem zespołu został Giovanni Van Bronckhorst. Holenderski szkoleniowiec nie ceni umiejętności Albańczyka i widzi dla niego miejsce na ławce rezerwowych. Sytuacji byłego zawodnika Legii Warszawa nie poprawia również fakt, że do klubu trafił Portugalczyk Rafa Silva. Były zawodnik Benfiki w taktyce Holendra pełni rolę „dziesiątki” i jest wyborem numer jeden na tę pozycję. W związku z tym Ernest Muçi nie podniósł się z ławki rezerwowych w superpucharze Turcji przeciwko Galatasaray ani w inaugurującym nowy sezon ligi tureckiej meczu z Samsunsporem.

Po spotkaniu trener zapytany o przyszłość tego konkretnego piłkarza stwierdził, że „to on decyduje kto gra a kto nie” i „jeśli zajdzie potrzeba to skorzysta z rezerwowych” – nie odniósł się jednak bezpośrednio do sytuacji gwiazdy albańskiej piłki.

💥 Giovanni van Bronckhorst’un gözüne giremeyen Ernest Muçi, takımdan ayrılma sürecine girdi. 🚨 23 yaşındaki futbolcu, kendisi ile ilgilenen kulüplerle transfer görüşmelerine başladı. (Sabah) 💶 Piyasa değeri 13 M€ pic.twitter.com/NfHtrYMv9e — Gündem Beşiktaş (@GundemBJKcom) August 14, 2024

23-letni ofensywny pomocnik nie zamierza spędzać kolejnego sezonu jako zmiennik w drużynie „Czarnych Orłów”. Jak informuje „kontraspor.com” Albańczyk będzie mógł odejść z klubu jeśli pojawi się dobra oferta. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu Premier League ma zapłacić za uczestnika EURO 2024 około 15 milionów euro plus dodatkowe bonusy w wysokości około 4 milionów euro.

Ernest Muci zawodnik tureckiego Besiktasu jest bardzo blisko przenosin do Aston Villi. Klub z Anglii cały czas pamięta byłego piłkarza Legii z fantastycznych spotkań pomiędzy tymi klubami w pucharach. Kwota transferu ma wynieść aż około 15 mln euro, więc Legia Warszawa zarobi👍 — FootballScout (@bakoskaut) August 13, 2024

Legia Warszawa sprzedając Muciego do Besiktasu zagwarantowała sobie 10 procent od przyszłego transferu z udziałem ofensywnego pomocnika, w związku z czym może liczyć na solidne wzmocnienie klubowej kasy – jeśli oczywiście transfer do Premier League dojdzie do skutku.

fot. PressFocus