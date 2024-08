Raheem Sterling poza kadrą meczową. Konflikt z trenerem?

Manchester City wygrał w ostatnim meczu z londyńską Chelsea 2:0, a w kadrze meczowej gospodarzy w ogóle nie znalazł się Raheem Sterling. Obóz piłkarza zażądał wyjaśnień takiego obrotu spraw, a do tematu odniósł się sam Enzo Maresca. Czy te ostatnie wydarzenia mogą oznaczać większy konflikt na linii zawodnik-trener?

Przed sezonem Chelsea była bardzo aktywna na rynku transferowym, pozyskując kolejnych zawodników w nie do końca przemyślanych ruchach. Szeroka kadra może być atutem, ale i również przyczyną problemów, o czym przekonał się Raheem Sterling. W pierwszej kolejce nowego sezonu Premier League nie zmieścił się on bowiem do kadry meczowej Chelsea, która koniec końców przegrała z Manchesterem City 0:2.

🚨🚨| For the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 time since 2012, Raheem Sterling hasn't been involved in the opening weekend of a Premier League season… 😳❌

Jego nieobecność wywołała bardzo duże zaskoczenie, nie tylko dla kibiców, ale przede wszystkim dla samego zawodnika. Wywołało to również sporo plotek na temat możliwego odejścia, a obóz Raheema Sterlinga zdecydował się na wystosowanie oświadczenia.

Raheem Sterling jest związany kontraktem z Chelsea FC przez następne trzy lata. Raheem powrócił do Anglii dwa tygodnie wcześniej, aby trenować indywidualnie oraz miał dobry okres przygotowawczy z nowym menedżerem, z którym nawiązał dobre stosunki. Spodziewaliśmy się, że Raheem będzie w jakiś sposób zaangażowany w ten mecz. Jako reprezentujący go obóz zawsze prowadziliśmy pozytywne dialog z Chelsea FC, więc liczymy na wyjaśnienie sytuacji.

W tej sytuacji piłkarz zażądał niejako wyjaśnień ze strony klubu, by usłyszeć, dlaczego nie znalazł się w kadrze. Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

Tuż przed spotkaniem na Stamford Bridge szkoleniowiec Chelsea nie mógł uciec od pytania o Sterlinga. Dlatego też bardzo szybko dostaliśmy odpowiedź na łamach „Sky Sports„, jak sytuacja wygląda od strony sztabu szkoleniowego.

To po prostu zwykła decyzja techniczna i nie mam nic więcej do dodania. Trenerzy płacą za swoje decyzje, które czasami nie podobają się piłkarzom. Czy chcę Raheema w mojej drużynie? Chcę jego i 30 innych piłkarzy, których mamy, ale nie dla wszystkich starczy miejsca, więc wielu z nich musi odejść.

Trener dość dosadnie wypowiedział się w tej kwestii, lecz nadal nie wiemy zbyt dużo. Jeśli w kolejnym spotkaniu Chelsea Sterling nie pojawi się w kadrze meczowej, pogłoski o konflikcie mogą okazać się prawdziwe. W meczu z City w kadrze zabrakło także takich zawodników jak: Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell i Axel Disasi. W ich przypadku tłumaczenie było bardzo podobne, jak w kontekście Raheema.

🚨🔵 Enzo Maresca on Sterling out: “It’s just a technical decision, nothing else to say”.

“Managers are paid to make decisions and sometimes players don’t like it”. pic.twitter.com/WzpiMYh8kH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024