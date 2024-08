Manchester United – Liverpool 01.09 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.83 Manchester United - Liverpool Wygrana Liverpoolu 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Manchester United – Liverpool. Powoli rozkręca nam się sezon piłkarski 2024/2025 i do gry wkroczyła już najlepsza liga na świecie – angielska Premier League! Wielu ekspertów zastanawia się czy będzie ktoś w stanie zdetronizować Manchester City? Czas na wielkie granie i emocje!

To dopiero trzecia kolejka, a już kilka czołowych drużyn zgubiło punkty. Nas jednak czeka starcie wagi ciężkiej: w niedzielę 1 września o godzinie 17:00 na Old Trafford Manchester United podejmie Liverpool. Rywalizacja między oboma miastami istniała właściwie od zawsze, ale dopiero po konkretnych wydarzeniach jej moc przybrała na sile. Sympatycy obu klubów mówiąc wprost nienawidzą się. Sprawdź zapowiedź i nasze typy bukmacherskie na ten mecz.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij 300 zł za poprawne wytypowanie zwycięzcy meczu Manchester United vs Liverpool! ⬅️

Manchester United – Liverpool – typy bukmacherskie

Manchester United w ostatnich latach mocno obniżył loty i boryka się z podobnymi problemami co Chelsea. „Czerwone Diabły” poprzedni sezon zakończyli dopiero na 8.miejscu, ponosząc aż 14 porażek w lidze! Ludzie w środowisku klubu, a także wielu sympatyków domagało się zwolnienia Erika ten Haga, jednak zarząd dał mu kolejną szansę. Tradycyjnie przebudowano nieco skład, przyszedł de Light, Yoro czy Zirkzee. Na pocieszenie zdobyli Puchar Anglii wygrywając w wielkich derbach Manchesteru z City, dzięki czemu zagrają w Lidze Europy. Jeśli chodzi o samą Premier League to na inaugurację wygrali skromnie 1:0 przed własną publicznością z Fulham. Gra pozostawiała jeszcze wiele do życzenia, a Fulham wcale gorzej nie grał, brakowało wykończenia, a United za sprawą Joshua Zirkzee strzeliło zwycięskiego gola dopiero w 87. minucie spotkania. Druga kolejka to już pierwsza porażka w nowym sezonie – 1:2 z Brighton. Szybko stracili bramkę, potem wyrównali, w międzyczasie nie uznano im bramki i popularne „Mewy” strzeliły drugą bramkę praktycznie w ostatniej akcji meczu.

Liverpool od końcówki 2015 roku budował piękną historię, gdzie za sterami siedział Jurgen Klopp. Jednak kolejna era się zakończyła, ponieważ Niemiec po przepracowaniu blisko 9 lat postanowił opuścić dotychczasowe stanowisko, a jego miejsce zajął Holender Arne Slot. The Reds bazują na kadrze z poprzedniej kampanii i nie chcą wydawać wielkich pieniędzy na transfery. Inaugurację sezonu jak najbardziej zaliczą do udanych, ponieważ pokonali na wyjeździe świeżego beniaminka – Ipswich Town, a każdy wie jak ciężko się gra na starcie z zespołami, które dopiero awansowały. W drugiej kolejce pokonali u siebie Brentford 2:0, gdzie potwierdzili wysoką dyspozycję. Od pierwszego gwizdka podopieczni Slota napierali i już w 13. minucie objęli prowadzenie. Efekt jest taki, że po 180. minutach gry mają sześć punktów i jeszcze nie stracili gola.

The Reds sprawiają wrażenie bardziej ustabilizowanego zespołu i przede wszystkim lepiej grają, bo wygrali oba spotkania. Nasz typ bukmacherski na ten mecz to zwycięstwo Liverpoolu z Manchesterem United.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester United – Liverpool

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Manchester United – Liverpool. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma Mohamed Salah z Liverpoolu, który wpisał się na listę strzelców na inaugurację – kurs 2.22. Po stronie Manchesteru United największe szanse na gola ma nowy nabytek – Joshua Zirkzee – 3.45.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero trzecia kolejka w angielskiej Premier League, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Liverpool

Dwa z ostatnich pięciu pojedynków wygrał Liverpool, a trzy razy padł remis

United wygrało tylko w pucharze, ale dopiero po karnych

W tych meczach LFC strzeliło 15 bramek, a Manchester 4 gole

Przewidywane składy Manchester United – Liverpool

Manchester United: Onana – Shaw, Martinez, Maguire, Wan-Bissaka – Mainoo, Casemiro – Zirkzee, Fernandes, Diallo – Sancho

Onana – Shaw, Martinez, Maguire, Wan-Bissaka – Mainoo, Casemiro – Zirkzee, Fernandes, Diallo – Sancho Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jota, Diaz

Fot. PressFocus