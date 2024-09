Portugalia – Chorwacja 05.09 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 1.94 Portugalia - Chorwacja Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Portugalia – Chorwacja. Sezon 2024/2025 wystartował i do gry weszły już wszystkie topowe ligi w Europie, więc możemy się delektować piłką nożną na najwyższym poziomie w najbliższych miesiącach regularnie. Chwilowo jednak mamy pierwszą przerwę, ale spokojnie gramy dalej, bo mamy okres reprezentacyjny.

Zaczynamy Ligę Narodów UEFA, gdzie oczywiście zagrają Polacy. Dywizje A, B i C składają się z 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe. W czwartek 5 września czeka nas hitowe starcie w 1. kolejce, ponieważ na Estádio da Luz w Lizbonie reprezentacja Portugalii zmierzy się z Chorwacją o godzinie 20:45. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie!

Portugalia – Chorwacja – typy bukmacherskie

Portugalia eliminacje do EURO 2024 przebrnęła perfekcyjnie w grupie J, chociaż trzeba sobie powiedzieć jasno, że do najmocniejszych nie należała. Jakimś zagrożeniem była tylko reprezentacja Słowacji, a poza tym ich rywali byli: Luksemburg, Islandia, Bośnia i Hercegowina oraz Liechtenstein. Oczywiście odnieśli komplet zwycięstw i mieli doskonały bilans bramkowy 36:2. Stracić zaledwie dwa gole w dziesięciu spotkaniach jest naprawdę sporym osiągnięciem. To był pierwszy zespół, który zapewnił sobie bilety do Niemiec, a mimo tego grali do końca maksymalnie skupieni. Następnie rozegrali mecz towarzyski ze Słowenią, który przegrali 0:2, ale wtedy sporo eksperymentowali. To był ciężki okres i sporo zawodników było przemęczonych ciężkim sezonem. Na Mistrzostwach Europy zaczęli od wygranej 2:1 nad Czechami, a potem gładko 3:0 pokonali Turcję i byli pewni awansu do 1/8 finału, więc z Gruzją zagrali rezerwowym składem i przegrali. Potem mierzyli się ze Słowenia i po 120. minutach mieliśmy bezbramkowy remis, a awans rozstrzygnęły rzuty karne. W ćwierćfinale czekał wicemistrz świata i Ronaldo i spółka odpadli również po serii „jedenastek”.

Chorwacja awansowała na EURO 2024 z drugiego miejsca, gdzie musiała uznać wyższość Turcji, ale przegrali wtedy tylko jeden mecz. Trzeba także pamiętać, że ta reprezentacja w poprzedniej edycji Ligi Narodów zagrała w wielkim finale, ale musiała uznać wyższość Hiszpanii. W marcu rozegrali dwa spotkania kontrolne, ale za dobrze w nich nie wypadli: z Tunezją bezbramkowo zremisowali i dopiero po karnych wygrali, a z Egiptem wygrali 4:2. W Niemczech trafili do grupy śmierci i niestety nie zdołali wygrać żadnego spotkania. Najpierw na inaugurację gładka porażka 0:3 z Hiszpanią, potem remis 2:2 z Albanią i w ostatnim swoim meczu zremisowali 1:1 z Włochami, po czym pożegnali się z turniejem. To był dla nich ogromny cios, szczególnie że są także brązowymi medalistami mundialu w Katarze. Na pewno będą chcieli się zrehabilitować i wrócić na właściwe tory.

U gości mamy kilka kontuzji i niedyspozycji, ale przy takim poziomie nie powinno to być aż tak zróżnicowane. Gram tutaj obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Portugalia – Chorwacja

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Portugalia – Chorwacja. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, a dokładnie o strzelca bramki, tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma Cristiano Ronaldo po stronie gospodarzy – 1.95, natomiast w ekipie Chorwacji Andrej Kramarić – 4.20.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Każda z drużyn chce jak najlepiej rozpocząć Ligę Narodów. To pierwsza kolejka, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia – Chorwacja

Portugalia odpadła w ćwierćfinale na EURO, natomiast Chorwacja nie wyszła z grupy

Na pięć bezpośrednich pojedynków raz wygrała Chorwacja, dwa razy Portugalia i dwukrotnie padał remis

Aż cztery razy pokrywał się BTTS!

Przewidywane składy Portugalia – Chorwacja

Portugalia: Costa; Dalot, Dias, A. Silva, Mendes; Palhinha, Vitinha; B. Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo

Chorwacja: Livakovic; Pongracic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, L. Sucic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec

Fot. PressFocus