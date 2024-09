Girondins Bordeaux przeżyło ogrom perturbacji. Z uwagi na sytuację finansową oraz zadłużenie spowodowane przez Gerarda Lopeza klub po raz pierwszy od dawna stracił status klubu profesjonalnego, a także został zdegradowany z Ligue 2 do czwartej ligi francuskiej. Nadchodzą jednak lepsze dni. Do „Żyrondystów” za namową znanego sobie Johna Williamsa do klubu przybędzie Andy Carroll. Do tego jeszcze dwóch piłkarzy – jeden z nich grał w Ekstraklasie.

Bordeaux ściąga byłego piłkarza Liverpoolu i byłego ekstraklasowicza

Historia Andy’ego Carrolla jest wielu fanom doskonale znana. Przybył do Liverpoolu wraz z Luisem Suarezem z Ajaksu Amsterdam i kosztował rekordowe dla klubu 41 milionów euro. Okazał się spektakularną porażką na Anfield, przez co głównie w jego karierze pamięta się go z tego nieudanego epizodu. Był on w 2011 brytyjskim rekordem transferowym (co do brytyjskiego gracza).

W ostatnich latach z reguły znajdował zatrudnienie jako wolny agent: w West Bromie, Reading czy… Amiens, we francuskiej drugiej lidze. 9-krotny reprezentant Anglii ma trafić do „Żyrondystów” za namową pomagającemu klubowi i znanemu mu osobiście Johnowi Williamsowi. Carroll zagrał z reprezentacją Anglii na EURO 2012. Ostatnią bramkę w kadrze strzelił właśnie tam – Szwedom. Strzelił w kadrze dwa gole.

Drugim ze wzmocnień ma być Djibril Diaw, były piłkarz Korony Kielce. Rozegrał on w województwie świętokrzyskim 68 spotkań. Do niedawna występował on w Stade Lavallois, klubie Ligue 2 na dwuletnim wypożyczeniu. Należy on (jeszcze) do ukraińskiego Ruchu Lwów, ale z racji agresji Rosji na Ukrainę zdecydował się on grać w innym miejscu – był on też chwilowo w Arce Gdynia.

Będzie to kolejny były ekstraklasowicz, który zasili „Żyrondystów” – poprzednim był grający jeszcze niedawno w ŁKS-ie Adrien Louveau. Nadal nie wiadomo przy okazji czy Grzegorz Krychowiak, jak już przy polskich wątkach jesteśmy, przyjmie propozycję klubu – chodzi o grę i późniejsze zasiadanie w klubowych strukturach.

Trzecim z piłkarzy, który zasili Bordeaux będzie Ateef Konate. 23-letni piłkarz z Francji był do czerwca zawodnikiem młodzieżowych drużyn Nottingham Forest. Wychowanek Le Havre zagrał raz w pierwszej drużynie, w sezonie który dał dwukrotnemu zwycięzcy Pucharu Europy wymarzony awans po dwóch dekadach do Premier League. W 46 spotkaniach aż 20 razy użądlił rywali w rozgrywkach Premier League 2.

Co w Bordeaux piszczy?

Girondins Bordeaux gra aktualnie w Championnat National 2B – w swojej grupie po trzech meczach zajmuje przedostatnie, 15. miejsce w tabeli. Ma też dwa mecze zaległe, z uwagi na brak skompletowanej kadry. Oto dotychczasowe wyniki „Żyrondystów”:

Aktualnie trybunał we Francji może wkrótce zdecydować o upadłości spółki. Gerard Lopez zarzeka się, że da radę wszystko „wyprostować”, rzekomo ma przedstawić w sądzie swoje gwarancje. Nie wiadomo jednak czy warto po raz kolejny nabrać się na jego obietnice. Zadłużył on Lille na 220 milionów euro, Boavistę na ponad 20 milionów, a do dziś nie wypłacił połowy pensji Kimiego Raikkonena w czasach Lotusa F1 Team, gdy miał on wynagrodzenie uzależnione od swoich wyników na torze.

