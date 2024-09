Anthony Martial po dziewięciu sezonach opuścił z końcem czerwca Manchester United. Zagrał dla nich ponad 200 meczów w Premier League i zanotował ponad 60 trafień. Nowy pion dyrektorów zdecydował się nie przedłużać umowy, głównie z powodów sportowych i zdrowotnych – Martial nie miał na Old Trafford przyszłości. Znalazł on ją za to w klubie dyrygowanym przez Polaka, Radosława Kucharskiego. Martial na dniach podpisze umowę z AEK-iem Ateny.

Anthony Martial zagra na południu Europy

Przez pewien czas zapowiadało się, że 28-letni skrzydłowy z Francji trafi do Flamengo, śladem Memphisa Depaya, który powędrował do innego brazylijskiego giganta – Corinthians. Do gry wszedł jednak AEK Ateny, który dogadał się już z piłkarzem według Matteo Moretto oraz Fabrizio Romano. Francuz ma podpisać umowę na 2,5 miliona euro rocznie do czerwca 2027 roku.

🚨✅ 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Verbal agreement between AEK Athens and Anthony Martial, reports @MatteMoretto. 🇬🇷🟡 pic.twitter.com/3xMhk1Gtw9 — EuroFoot (@eurofootcom) September 16, 2024

Sam Kucharski tego lata nieźle „ugotował”. Poza Martialem do klubu przybyli Thomas Strakosha, Roberto Pereyra, Alberto Brignoli czy Erik Lamela. Wszyscy, z wolnego transferu. Można by rzec, że Polak stał się tego lata mistrzem okazji. Jeszcze w Legii, sprowadził on za milion euro Ernesta Muciego z ligi albańskiej. Minionej wiosny, Legia zarobiła na sprzedaży Albańćzyka do Besiktasu 10 milionów euro.

Martial i jego schyłek

Anthony Martial trafił do United w 2015 roku z AS Monaco za 60 milionów euro. Był on wtedy najdroższym nastolatkiem w historii. Mówiło się, że może być nowym Thierrym Henrym i nową gwiazdą futbolu. Plotki głosiły, że sam piłkarz ma nawet wpisaną klauzulę Złota Piłka – jeśli by nią wygrał, Monaco zarobiłoby kolejne pieniądze w ramach transferu.

Players you didn’t know had a Ballon d’Or clause, a thread: 1. Antony Martial (£7.2m bonus to Monaco if he wins it) Tags ( Chosen ) pic.twitter.com/seQolxXyax — Qatapolt (@qatapolt) September 16, 2024

Martial miał bardzo obiecujący początek na Old Trafford – w bardzo prestiżowym meczu z Liverpoolem strzelił gola już w swoim debiucie. Później było już nieco gorzej. Liczne urazy spowodowały, że ta przygoda będzie oceniana raczej negatywnie.

W ostatnich sześciu sezonach, piłkarz wypadał na mniej niż dwa miesiące w ciągu kampanii:

2023/24 – 60 dni

2022/23 – 123 dni

2021/22 – 39 dni

2020/21 – 135 dni

2019/20 – 74 dni

2018/19 – 62 dni

AEK Ateny zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w tabeli greckiej ekstraklasy, mając tyle samo punktów co Olympiakos oraz PAOK Saloniki. W Grecji rozegrano do tej pory cztery kolejki. Klub ze stolicy nie zagra w tym sezonie w europejskich pucharach odpadając w decydującej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z ormiańskim klubem Noah FC.

Fot. PressFocus