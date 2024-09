Cristiano Ronaldo będzie miał nowego trenera

Klub, w którym występuje Cristiano Ronaldo – Al-Nassr zwolnił Luisa Castro z funkcji trenera. Portugalczyk był szkoleniowcem klubu z Rijadu przez ponad rok. Poprzedni sezon był dla Al-Nassr rozczarowujący, bowiem z wieloma gwiazdami w składzie na czele z Cristiano Ronaldo stołeczny klub nie sięgnął po żadne najważniejsze trofeum.

Luis Castro był już trzecim trenerem, który prowadził Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. Kiedy Portugalczyk na początku 2023 roku przenosił się na Bliski Wschód, szkoleniowcem Al-Nassr był Rudi Garcia, ale po trzech miesiącach został zwolniony. Sezon 2022/23 klub z Rijadu dokończył pod wodzą Chorwata Dinko Jelicicia, który wcześniej pracował w Al-Nassr jako trener grup młodzieżowych. Zmiana trenera nie pomogła jednak w walce o mistrzostwo kraju, bowiem rozgrywki Saudi Pro League zakończyli z pięciopunktową stratą do Al-Ittihad.

Wraz z początkiem sezonu 2023/24 zespół przejął rodak Ronaldo – Luis Castro. Miesiąc później wygrali rozgrywki Arab Club, w których uczestniczą kluby z krajów zrzeszonych w Arabskiej Unii Piłkarskiej (UAFA). Było to jednak ich jedyne trofeum zdobyte w tamtym sezonie. Z azjatycką Ligą Mistrzów pożegnali się w ćwierćfinale po porażce w karnych (4:4 w dwumeczu) z emirackim Al-Ain.

Z kolei z Al-Hilal, czyli największym rywalem – i zarazem rywalem zza miedzy – przegrali walkę o mistrzostwo kraju, ulegli im w finale krajowego pucharu oraz w półfinale superpucharu. Nie była to jednak jedyna porażka Al-Nassr w superpucharze kraju w tym roku. Arabska federacja zmieniła formułę rozgrywania superpucharu i od tego sezonu rozgrywany jest przed startem rozgrywek. Podopieczni Castro dotarli do jego finału, a w nim ulegli – a jakże – Al-Hilal i to aż 1:4.

Choć od tamtej klęski Al-Nassr nie przegrało żadnego z czterech kolejnych meczów, odniosło tylko jedno zwycięstwo. Trzykrotnie remisowali i za każdym razem 1:1. Zdołali wygrać jedynie w drugiej kolejce Saudi Pro League ze słabiutką Al-Feihą 4:1, która po trzech meczach nie ma na koncie żadnego punktu i z bilansem bramkowym -9 (1:10) szoruje po dnie tabeli rozgrywek ligowych. W trzech seriach gier Al-Nassr zdobyło zaledwie pięć punktów i zajmuje dopiero siódme miejsce w Saudi Pro League.

Do tego na inaugurację tegorocznej edycji azjatyckiej Ligi Mistrzów jedynie zremisowali 1:1 w Karbali z irakijską Al Shortą. Kolejna wpadka ze znacznie niżej notowanym rywalem mając w kadrze takich zawodników, jak Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozović, Otavio, Taliscę, czy Mohameda Simakana przelała czarę goryczy władz klubu z Rijadu. Al-Nassr oficjalnie poinformowało, że Luis Castro po 14 miesiącach przestał pełnić rolę trenera zespołu ze stolicy Arabii Saudyjskiej.

Luis Castro był najdłużej pracującym trenerem Al-Nassr od czasu kadencji jego rodaka – Ruiego Vitorii. Portugalczyk prowadził Al-Nassr od stycznia 2019 do grudnia 2020 roku, czyli niemal przez dwa lata. Fabrizio Romano poinformował, że głównym kandydatem do przejęcia schedy po Castro jest Stefano Pioli, który wraz z końcem poprzedniego sezonu po ponad czterech latach opuścił Milan. Następny mecz Al-Nassr rozegra już w piątek 20 września, gdy na wyjeździe zmierzy się z klubem prowadzonym przez Stevena Gerrarda – Al-Ettifaq.

🚨🟡🔵 OFFICIAL: Al Nassr have fired the manager Luis Castro, decision now confirmed.

Deal on the verge of being completed with Stefano Pioli to become the new head coach. pic.twitter.com/YuiBuIjqbY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024