Celtic Glasgow – Slovan Bratysława 18.09 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Celtic Glasgow – Slovan Bratysława. Aktualnie jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej, na weekendzie wróciła ligowa rzeczywistość, gdzie nie obeszło się bez niespodzianek, a w środku tygodnia mamy Ligę Mistrzów! Champions League wraca w nowym wydaniu, gdzie mamy fazę ligową.

W środowy wieczór o godzinie 21:00 będziemy świadkami ciekawego pojedynku: na Celtic Park w Glasgow, Celtic podejmie Slovan Bratysława w 1. kolejce i przekonamy się, która drużyna w jakiej dyspozycji się znajduje. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz, zapraszam do lektury!

Celtic Glasgow – Slovan Bratysława – typy bukmacherskie

Celtic Glasgow jest oczywiście aktualnym mistrzem Szkocji, gdzie kolejny raz utarł nosa swojemu odwiecznemu rywalowi – Rangersom. Wygrali rundę zasadniczą strzelając w niej najwięcej goli – aż 80, a w grupie mistrzowskiej wygrali komplet spotkań odjeżdżając reszcie stawki. Tam już w każdym pojedynku regularnie strzelali po 2-3 gole, ale też często pojawiała się dziura w defensywie i tracili bramki. W przerwie między sezonami grali kilka spotkań i potraktowali je poważnie, wypadając w nich bardzo dobrze: w pierwszym meczu tylko zremisowali 1:1 z Ayr, a potem już same zwycięstwa: 6:4 z Queens Park, 4:0 z DC United, 4:3 z Manchesterem City oraz 4:1 z londyńską Chelsea. Jak widać rywale trudni, a forma strzelecka mocno dopisywała w każdej potyczce. Trzeba jednak przyznać, że Brendan Rodgers poukładał drużynę, wprowadził kilka zmian i główny mechanizm bardzo dobrze funkcjonuje. Celtic doskonale rozpoczął tegoroczną kampanię Scottish Premiership i nie stracił ani jednego gola. Ale nie ma się co oszukiwać, że poza dwoma klubami z Glasgow, nie ma większej konkurencji. Mało tego patrząc na statystyki to zespół ze Szkocji jeszcze nigdy nie wygrał w meczu otwarcia Champions League, a przegrywali aż 10 razy!

Slovan Bratysława to mistrz Słowacji, ale tam praktycznie również nie mają z kim konkurować na krajowym podwórku, więc kolejne tytuły są po prostu formalnością. Jednak jak na taką siłę zespołu mają problemy w defensywie i tracą sporo bramek. Najpierw pokonali macedońską Strugę w dwumeczu, ale stracili trzy bramki w tych meczach, potem ich kolejnym rywalem było Celje, gdzie pierwszy mecz zakończył się remis 1:1, a w rewanżu ich rozbili aż 5:0! Następnie mierzyli się z APOEL-em Nikozja i wszystko załatwił pierwszy mecz, gdzie wygrali na swoim stadionie 2:0. Decydującą ich przeszkodą był duński Midtjylland i nie było już tak łatwo: remis 1:1 i w rewanżu wygrali 3:2, chociaż przegrywali 1:2 i byli za burtą. Ta długa droga pokazała, że zasługują na fazę ligową LM i nie dokonali tego przypadkowo.

Moja propozycja na to spotkanie to gol po obu stronach. Celtic ma swoje problemy w defensywie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Celtic Glasgow – Slovan Bratysława

Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma Kyogo Furuhashi po kursie 2.07, a drugi w kolejce jest Adam Idah z nieco wyższym kursem – 2.09.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To inauguracja Ligi Mistrzów w nowym wydaniu, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Celtic Glasgow – Slovan Bratysława

Będzie to pierwszy pojedynek obu zespołów w historii

Celtic wygrał pięć pierwszych spotkań w szkockiej lidze, gdzie nie stracili nawet gola

Slovan w lidze odniósł pięć wygranych i doznali jednej porażki

Przewidywane składy Celtic Glasgow – Slovan Bratysława

Celtic Glasgow : Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor: Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Kyogo, Maeda

: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor: Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Kyogo, Maeda Slovan Bratysława: Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Szoke, Kucka, Tolic; Barseghyan, Strelec, Weiss Jr

fot. Pressfocus