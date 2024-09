Holenderskie NAC Breda pomoże ofiarom powodzi w Polsce

Kibice NAC Breda co roku upamiętniają polskich bohaterów z 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, którzy wyzwalali Holandię w trakcie II wojny światowej. W tym roku będą oni obchodzić 80. rocznicę wolności. Kibice tego zespołu dołączyli do grona pomagających ofiarom powodzi, które nawiedziły Polskę.

NAC Breda zorganizuje marsz

Od kilku dni cały nasz kraj żyje dramatyczną sytuacją związaną z powodziami, które dotknęły południowo-zachodnią Polskę. W Internecie aktywnych jest wiele zbiórek pieniężnych, ale też rzeczy materialnych, w których udział wzięło wielu Polaków. Bierne nie pozostały także kluby piłkarskie i związki – te również włączyły się w pomoc poszkodowanym.

Holenderski klub, a właściwie jego kibice zorganizują Marsz Wyzwolenia Maczka w sobotę 21 września. Dzień później odbędzie się zbiórka przedmiotów użytkowych, które zostaną przekazane potrzebującym, których dotknęła powódź:

W tym roku dzięki Polakom obchodzimy w Bredzie 80-lecie wolności. Niestety, w Polsce ludzie doświadczają obecnie powodzi, które powodują wiele obrażeń, zniszczeń, a nawet zgonów. Wiele osób pozostawiło swoje rzeczy, aby ewakuować się w bezpieczniejsze miejsce. Fr0nt76 chciałby się w to zaangażować. W sobotę 21 września przejdą 18 km na Marsz Wyzwolenia Maczka. Dzięki temu osiągnięciu mają nadzieję zebrać pieniądze dla ofiar powodzi w Polsce – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie klubowej.

🇵🇱🙏 Fr0nt76 zet zich in voor slachtoffers overstromingen in Polen Meer informatie en/of doneren ⤵️ ℹ️ https://t.co/ZYzy2xOxUU#NACpraat — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) September 18, 2024

To „polski” klub

W drużynie NAC Breda występuje obecnie dwóch Polaków – Kacper Kostorz oraz Daniel Bielica, obaj trafili do klubu w letnim oknie transferowym. Był bramkarz Górnika ma 540 na 540 rozegranych minut i jest pierwszym wyborem, natomiast Kostorz ma problemy z grą w podstawowej jedenastce, choć regularnie wchodzi z ławki i strzelił nawet ostatnio gola z Fortuną Sittard. Ponadto asystentem pierwszego trenera jest Tomasz Kaczmarek – były trener Lechii Gdańsk. W przeszłości zawodnikiem tego klubu był również bramkarz Karol Niemczycki (obecnie SV Darmstadt 98).

W tym roku mija 80 lat od wyzwolenia Bredy przez Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Stanisława Maczka. NAC Breda wypuszcza specjalne stroje meczowe na sezon 24/25 upamiętniając 1944 rok. Są tam nazwiska poległych i polskie podziękowania + nasz herb. Coś pięknego @NACnl 🥹 📸 pic.twitter.com/nU9ZCiKbmM — Tomek Hatta (@Fyordung) June 27, 2024

W obecnym sezonie po pięciu kolejkach NAC Breda zajmuje 12. miejsce w tabeli Eredivisie. Pomoc powodzianom to nie jedyny gest w kierunku Polaków ze strony klubu z Bredy. W sezonie 2024/2025 zawodnicy grają w koszulkach upamiętniających wydarzenia sprzed 80 lat, gdzie znajdują się nazwiska poległych czy też polski herb. W mieście możemy znaleźć cmentarz wojenny, na którym spoczywają polscy żołnierze oraz grób samego generała Maczka, a także muzeum. Breda to miasto, które ewidentnie pamięta o Polsce.

Sezon 2023/2024 NAC Breda może zaliczyć do udanych – wywalczyła bowiem awans do najwyższej klasy rozgrywkowej dzięki barażom. Ekipa z Bredy cudem dostała się do nich, zajmując ósme miejsce po fazie zasadniczej. W barażach okazała się jednak bezkonkurencyjna, pokonując Rodę (8:1 w dwumeczu), FC Emmen (4:1 w dwumeczu) oraz Excelsior w finale (7:6 w dwumeczu). Karierę w tym klubie tutaj mocno rozwinął Pierre van Hooijdonk, który od dziecka sympatyzował z tym klubem i przeniósł się tu z RBC Roosendaal w 1991 roku. To właśnie z Bredy trafił do Celtiku, gdzie stał się już ogólnoeuropejską gwiazdą.

fot. PressFocus