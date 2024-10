Bośnia i Hercegowina – Niemcy 11.10 – typy bukmacherskie

STS kurs 1.67 Bośnia i Hercegowina - Niemcy Niemcy wygrają 1. połowę TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Bośnia i Hercegowina – Niemcy. W piątek o godzinie 20:45 będziemy świadkami starcia w 3. kolejce Ligi Narodów w Dywizji A. Bośnia i Hercegowina zagra z Niemcami. Gospodarze po dwóch kolejkach zdobyli zaledwie 1 punkt, natomiast goście aż 4. Różnica klas obu zespołów jest na tyle duża, że nie powinniśmy spodziewać się żadnej niespodzianki. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się o tym już w piątkowy wieczór.

Pierwszy gwizdek na stadionie Bilino Polje już o godzinie 20:45 11 października. Die Maanschaft będą z pewnością chcieli szybko otworzyć wynik spotkania i pewnie zmierzać po zdobycie trzech oczek do grupowej tabeli. Czy Bośniakom uda się zatrzymać rozpędzoną maszynę Juliana Nagelsmana? Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Bośnia i Hercegowina – Niemcy w Lidze Narodów UEFA.

Bośnia i Hercegowina – Niemcy – typy bukmacherskie

11 października Bośnia i Hercegowina zmierzy się z reprezentacją Niemiec w meczu Ligi Narodów UEFA, który zapowiada się emocjonująco i może znacząco wpłynąć na układ tabeli. Oba zespoły wchodzą w ten mecz z różnymi ambicjami i potrzebami punktowymi, a wynik może odegrać istotną rolę w ich dalszych szansach w rozgrywkach. Poniżej analizujemy formę i dotychczasowe rezultaty obu drużyn.

Bośnia i Hercegowina ma za sobą wymagające spotkania. Drużyna ostatnio zremisowała bezbramkowo z Węgrami (0:0), a w innych meczach przegrała z silnymi rywalami, jak Holandia (2:5) i Włochy (0:1). Mimo trudności Bośniacy wierzą, że doping własnych kibiców może dodać im energii do poprawy dotychczasowej formy i zdobycia cennych punktów. Ich obecna dyspozycja może nie być najlepsza, ale atut własnego stadionu daje im nadzieję na lepszy wynik.

Reprezentacja Niemiec, pod kierownictwem Juliana Nagelsmanna, pokazuje ostatnio wysoką formę. Na Euro 2024 odpadli dopiero po dogrywce z późniejszymi mistrzami, co potwierdziło ich silną pozycję w Europie. W Lidze Narodów Niemcy zanotowali imponujące zwycięstwo nad Węgrami (5:0) i remis z Holandią (2:2). Ekipa Nagelsmanna nie ukrywa, że przyjeżdża po pełną pulę punktów, aby umocnić swoją pozycję w tabeli i kontynuować zwycięską serię.

Historia bezpośrednich starć pomiędzy reprezentacjami Bośni i Hercegowiny oraz Niemiec jest raczej skromna. W XXI wieku doszło zaledwie do dwóch spotkań tych drużyn. W meczu towarzyskim w 2010 roku Niemcy pewnie wygrali 3:1, pokazując swoją przewagę piłkarską. Wcześniejsze spotkanie miało miejsce w 2002 roku i zakończyło się remisem, jednak to dość odległe czasy.

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na to spotkanie, to Niemcy powinni zdominować przeciwnika od pierwszych minut i pokazać swoją wyższą jakość piłkarską. Ekipa Juliana Nagelsmana z pewnością będzie dążyła do szybkiego zdobycia bramki, co ułatwi ustawienie tego meczu pod dyktando Niemców. Bardzo ciekawym typem wydaje się zatem wygrana pierwszej połowy przez reprezentację Niemiec po dość ciekawym kursie u polskiego, legalnego bukmachera STS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Bośnia i Hercegowina – Niemcy

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Bośnia i Hercegowina – Niemcy! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS napastnik reprezentacji Niemiec ” – Denis Undav (kurs 2.00). Prawdopodobne są również trafienia zawodników takich jak: Serge Gnabry (kurs 2.35), Tim Kleindienst (kurs 2.50) oraz Florian Wirtz (kurs 2.75).

Niemcy są zdecydowanym faworytem tego spotkania, jednak Bośnia i Hercegowina, grając przed własną publicznością, z pewnością będzie chciała postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę gościom. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek, który zarówno Bośniacy, jak i Niemcy potrafią łapać dosyć sporo przy bardziej fizycznych niż taktycznych meczach.

Statystyki na typy bukmacherskie Bośnia i Hercegowina – Niemcy

Bośnia przegrała 4 z 5 ostatnich spotkań

przegrała 4 z 5 ostatnich spotkań Niemcy w 2 ostatnich meczach w Lidze Narodów prowadzili do przerwy

w 2 ostatnich meczach w Lidze Narodów prowadzili do przerwy Średnia goli zdobywanych przez Niemców w 5 ostatnich starciach to aż 2.2 goli na mecz

Przewidywane składy Bośnia i Hercegowina – Niemcy

Bośnia i Hercegowina : E. Džeko, M. Pjanić, S. Kolašinac, A. Ahmedhodžić, I. Bašić, H. Hajradinović, G. Cimirot, N. Bilbija, D. Hadžikadunić, R. Gojković

: E. Džeko, M. Pjanić, S. Kolašinac, A. Ahmedhodžić, I. Bašić, H. Hajradinović, G. Cimirot, N. Bilbija, D. Hadžikadunić, R. Gojković Niemcy:M. Neuer, J. Kimmich, A. Rüdiger, B. Henrichs, İ. Gündoğan, K. Havertz, T. Müller, L. Sané, F. Wirtz, D. Undav

