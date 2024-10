Polska – Chorwacja 15.10 – typy bukmacherskie

BETFAN kurs 1.84 Polska - Chorwacja Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Polska – Chorwacja. Po sobotnim meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie Polska zmierzyła się z Portugalią, nadszedł czas na kolejne starcie Biało-Czerwonych – tym razem z Chorwacją. Mecz odbędzie się w tym samym miejscu, co daje polskiej drużynie szansę na rehabilitację przed własnymi kibicami. Jednak wyzwanie jest ogromne, ponieważ przeciwnik, jakim jest Chorwacja, to kolejna drużyna ze ścisłej czołówki europejskiego futbolu.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie już we wtorek o godzinie 20:45 15 października. Biało-Czerwoni na pewno będą chcieli zawalczyć o pełną pulę i odrobienie straty do Chorwatów w tabeli grupowej, a tym samym walkę do końca o dwa pierwsze miejsca premiowane udziałem w turnieju finałowym Ligi Narodów. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Izrael – Francja w Lidze Narodów UEFA.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij bonus 200% od wpłaty! ⬅️

Polska – Chorwacja – typy bukmacherskie

Polska miała już okazję zmierzyć się z Chorwacją we wrześniu tego roku, w meczu wyjazdowym, który zakończył się porażką 0:1. Luka Modrić, lider chorwackiej drużyny i ikona światowego futbolu, zdobył wtedy bramkę po pięknym strzale z rzutu wolnego, zapewniając Chorwatom zwycięstwo. W tamtym spotkaniu Polska miała trudności z organizacją gry, zwłaszcza w ataku, gdzie brakowało konkretnych sytuacji pod bramką rywala. Mimo że defensywa zdołała utrzymać wynik dość długo na niskim poziomie, wyraźnie było widać przewagę techniczną i taktyczną Chorwacji, która skutecznie kontrolowała grę i dominowała w środku pola.

Chorwacja, przyjeżdżająca do Warszawy po zwycięstwie nad Szkocją 2:1, znajduje się w wysokiej formie. Wygrana ta dodatkowo podniosła morale zespołu i potwierdziła, że Chorwacja wciąż jest jednym z najgroźniejszych przeciwników w Europie, mimo upływu czasu od ich historycznego wicemistrzostwa świata z 2018 roku. Drużyna ta nadal ma w składzie wielu kluczowych graczy z tamtego okresu, w tym Modricia, którzy gwarantują wysoki poziom gry i doświadczenie.

Z kolei Polska, mimo że miała kilka pozytywnych momentów w meczu z Portugalią, wciąż zmaga się z problemami organizacyjnymi na boisku. Wydaje się, że brakuje im konsekwencji i precyzji w grze ofensywnej, co uwidoczniło się zarówno w meczu z Chorwacją, jak i Portugalią. Na ten moment trudno oczekiwać, że Polska zdoła całkowicie odmienić styl gry w tak krótkim czasie, co sprawia, że utrzymanie tempa przeciwko tak zdyscyplinowanemu przeciwnikowi jak Chorwacja będzie dużym wyzwaniem.

Przechodząc do samych typów bukmacherskich na to spotkanie, gra na własnym stadionie to zdecydowany atut Polski, szczególnie w kontekście wsparcia ze strony kibiców, które może zmotywować drużynę do większego zaangażowania i bardziej ofensywnej gry. Polska będzie starała się poprawić błędy, które pojawiły się we wrześniowym meczu, i tym razem stworzyć większe zagrożenie pod bramką Chorwacji. Kluczowa może być dobra organizacja defensywna i szybkie przejścia do kontrataku, które mogłyby zaskoczyć Chorwatów. Typujemy w tym meczu, że obie drużyny strzelą przynajmniej po jednym golu! Niewątpliwie ciężko będzie uniknąć straty gola ze względu na dużą jakość piłkarską Chorwatów, jednak liczymy, że Polska, tak jak w starciu z Portugalią, również umieści piłkę w bramce przeciwnika.

Jeśli poszukujesz promocji do wykorzystania, to sprawdź tekst z opisanymi najlepszymi bonusami bukmacherskimi.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Polska – Chorwacja

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Polska – Chorwacja! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków BETFAN nasz najlepszy napastnik ” – Robert Lewandowski (kurs 2.67). Dość możliwy według kursów bukmacherskich jest również gol Ante Budimira (kurs 3.10) oraz Andreja Kramaricia (kurs 3.10).

Mecz Polski z Chorwacją zapowiada się naprawdę ciekawie. Szykują się emocje od samego początku. Stawka spotkania jest bardzo duża, ponieważ obie drużyny walczą zaciekle o 2. miejsce w grupie, które da awans do finałowej fazy Ligi Narodów UEFA. Warto w tym spotkaniu również rozważyć typy bukmacherskie na powyżej liczby kartek lub czerwoną kartkę w tym starciu.

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Chorwacja

Polacy przegrali pierwsze wrześniowe spotkanie z Chorwacją 0:1

pierwsze wrześniowe spotkanie z Chorwacją 0:1 Polska zdobywała gola w 4 z ostatnich 5 meczów

6/8 ostatnich Polaków kończyło się minimum trzema golami w meczu

Przewidywane składy Polska – Chorwacja

Polska : Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Walukiewicz; Frankowski, Szymański, Piotrowski, Urbański, Zalewski; Świderski, Lewandowski

: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Walukiewicz; Frankowski, Szymański, Piotrowski, Urbański, Zalewski; Świderski, Lewandowski Chorwacja: Livakovic; Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Perisic, Pasalic, Kovacic, L. Sucic, Sosa; Modric; Kramaric

Fot. PressFocus