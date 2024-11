Betfan kurs 2.08 Inter - Venezia Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Inter – Venezia. Niedziela to nie tylko rosół i schabowy na rodzinnym stole, ale także gwarancja sporej dawki spotkań piłkarskich na całym świecie! My się przede wszystkim skupiamy na najlepszych, czyli czołowych ligach europejskich i tak będzie również tym razem. Zaglądamy do włoskiej Serie A, ponieważ tam sytuacja wygląda coraz ciekawiej.

Przed nami już 11 seria spotkań i na razie główne skrzypce odgrywa Napoli, które pod skrzydłami Antonio Conte gra kapitalnie. W niedzielę 3 listopada o godzinie 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza Inter Mediolan podejmie Venezię. Czy będzie to gładkie zwycięstwo gospodarzy? Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie związane z tym spotkaniem.

Inter – Venezia – typy bukmacherskie

Inter Mediolan jest po fantastycznym sezonie, gdzie nie mieli sobie równych we Włoszech, po prostu dzielili i rządzili na każdej płaszczyźnie. 94 punkty, zaledwie dwie porażki na koncie, strzelonych aż 89 bramek i Lautaro Martinez z koroną króla strzelców to tylko niektóre pozytywy z tego okresu. Zespół z Mediolanu dominuje na swoim stadionie i zawsze swoim fanom dostarcza wielu emocji oraz bramek. W letnim okresie przygotowawczym jednak spisywali się średnio, ale dużo eksperymentowali. Teraz może nie zaczęli aż tak dobrze jak rok temu, ale są na dobrej drodze. Są wiceliderem z bilansem (6-3-1), ale na pewno boli ich ta jedyna dotychczas porażka, gdzie przegrali w derbach z Milanem 1:2. W tym meczu nieco lepiej grali właśnie Rossoneri i zasłużenie wygrali. Gospodarze już zgubili także z Monzą i Genuą, więc nie do końca wszystko jest poukładane w zespole. Niedawno grali z Juventusem, czyli stracie wagi ciężkiej, zakończone szalonym remisem 4:4! Prowadzili nawet 4:2, a dwie bramki strzelił Piotrek Zieliński, jednak w końcówce meczu nie potrafili utrzymać koncentracji i stracili dwa gole. Zdają sobie sprawę z tego, że nie mogą gubić punktów, bo zespół z Neapolu będzie liczył się w walce o tytuł. W Lidze Mistrzów w pierwszej kolejce mierzyli się z Manchesterem City i wypadli dobrze, bo zremisowali, drugim ich rywalem był Crvena zvezda, którą pokonali 4:0, a ostatnio wygrali z Young Boys na wyjeździe 1:0.

Venezia jest beniaminkiem i trzeba sobie powiedzieć jasno, że początek mieli fatalny, bo na cztery kolejki ponieśli trzy porażki i zremisowali jeden mecz. Patrząc obiektywnie to terminarz również do najłatwiejszych nie należał, bo mierzyli się już Milanem, Fiorentiną, Romą czy Lazio. Ostatnie mecze jednak dają nadzieję na lepsze czasy, bo najpierw mimo porażki u siebie z Atalantą 0:2 grali nieźle, stwarzali sytuacje podbramkowe, momentami nawet dominowali, ale brakowało wykończenia. Potem zremisowali na wyjeździe z Monzą 2:2, a w ostatniej kolejce wygrali 3:2 z Udinese, które spisuje się rewelacyjnie od pierwszego meczu.

Venezia potrafi strzelać bramki najlepszym, co już udowadniali, a ostatni mecz na pewno dał im więcej wiary w siebie. Moim zdaniem obie drużyny strzelą gola, bo Inter sporo bramek traci.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Inter – Venezia

BETFAN standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Inter – Venezia! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca bramki w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków Betfan Lautaro Martinez, król strzelców poprzedniego sezonu – 1.77. Drugi w kolejce jest Marcus Thuram – 1.99.

Inter Mediolan jest faworytem tego spotkania, jednak Venezia w dobrej dyspozycji i mają już dwa zwycięstwa na swoim koncie w tym sezonie Serie A. Z pewnością goście będą chcieli postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę gospodarzom. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek.

Mecze bezpośrednie Inter – Venezia

Inter w ostatnich czterech meczach wygrał cztery razy, a raz zremisował. W trzech meczach zachował czyste konto. Venezia w ostatnich dwóch kolejkach ligowych zdobyła cztery punkty i strzeliła w nich aż pięć bramek!

Przewidywane składy Inter – Venezia

Inter : Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi

: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi Venezia: Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo

