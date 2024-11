Skandal na meczu V ligi – piłkarze zaatakowani w szatni

Dodali oni także słowa: Policjanci zabezpieczają monitoring oraz wyjaśniają, jak doszło do zdarzenia i wtargnięcia tych dwóch osób do szatni. Przypominamy także, iż zapewnienie bezpieczeństwa w środku budynku należy do zadań służb porządkowych organizatora spotka nia. Po spotkaniu ligowym goście z Warszawy są na trzecim, a piłkarze z Wyszkowa na siódmym miejscu. Możliwe, że zostaną wyciągnięte kolejne konsekwencje w związku z sobotnimi działaniami.