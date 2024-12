Youssoufa Moukoko ma przebite blachy?

Swego czasu Youssoufa Moukoko był postrzegany jako największy talent ostatnich kilku, jak nie kilkunastu lat w Niemczech. Jednak w pewnym momencie jego kariera przystopowała, a on sam wylądował w Nicei (został wypożyczony z Borussii Dortmund). Teraz Niemiec o kameruńskim pochodzeniu jest zamieszany w głośną sprawę z możliwym „przebiciem blach”. Wedle najnowszych informacji napastnik ma być w rzeczywistości starszy o cztery lata.

Moukoko starszy o cztery lata?

Youssoufa Moukoko dla wielu wciąż pozostaje wielkim talentem, jednakże od kilku lat w mediach wciąż toczy się dyskusja odnośnie tego, ile tak naprawdę lat ma napastnik – jego obecny wiek (20 lat) od dawna jest kwestionowany, zaś najnowsze doniesienia oraz dochodzenia sugerują, że krytycy mieli rację… Ile tak naprawdę lat ma reprezentant Niemiec? Czy ma sfałszowane dokumenty i co za tym idzie – przebite blachy? Jaką rolę odgrywa tutaj jego rzekomy ojciec Joseph Moukoko?

Ostatnie oświadczenia Josepha oraz dochodzenie dziennikarzy „ProSieben” w dokumencie „Tricksen, Schummeln, Taeuschen – Das Millionengeschaeft mit den Fussball-Talenten” sugerują, że niedawny supertalent BVB ma tak naprawdę 24 lata, czyli jest rzekomo starszy o cztery lata, niż sugeruje aktualna metryka. Wspomniany Moukoko senior zszokował cały piłkarski świat, stwierdzając wprost, iż nie jest tak naprawdę biologicznym ojcem Youssoufy, zaś jego wiek jest zaniżony, albowiem urodził się 19 lipca 2000 roku, a nie 20 listopada 2004 roku.

− Wiedząc, że złożenie fałszywego oświadczenia jest przestępstwem, (…) oświadczam pod przysięgą, że Youssoufa Moukoko nie jest biologicznym synem moim i mojej żony Marie Moukoko. Nie urodził się również w dniu 20 listopada 2004 roku w Jaunde w Kamerunie jak wcześniej było to znane. Załatwiłem mu fałszywy akt urodzenia w Jaunde. Następnie udałem się z nim do ambasady i załatwiłem mu paszport, a potem zabrałem go do Niemiec jako mojego biologicznego syna. (…) W tamtym czasie było wiadomym, że on urodził się 19 lipca 2000 roku. Odmłodziliśmy go jednak o cztery lata. Tak naprawdę urodził się 20 listopada 2004 roku – oświadczył Joseph Moukoko.

Wielu fanów zastanawia się teraz, co z kolei zamierza zrobić Borussia Dortmund i jej kierownictwo? Głos w tej sprawie zabrał dyrektor komunikacji BVB Sascha Fligge, który oznajmił, iż klub opiera się na oficjalnych dokumentach dostarczonych przez władze niemieckiego kraju, dlatego też nie zamierzają podejmować żadnych kroków, ani wszczynać własnego dochodzenia.

Dortmundczycy w pełni ufają oficjalnym dokumentom i nie chcą uczestniczyć w całym skandalu. Niewykluczone jednak, że koniec końców niemiecka federacja, jak i klub będą zmuszone podjąć odpowiednie kroki, albowiem zawodnik mógł złamać wiele praw młodzieżowego futbolu, grając i zdobywając tytuły w młodzieżowych drużynach klubu z Zagłębia Ruhry.

Joseph oszukiwał latami?

Dziennikarze „Bilda” również przeprowadzili swoje śledztwo w tej sprawie. Dwa lata temu 73-letni dziś Jospeh Moukoko zeznał przed sądem, że jest biologicznym ojcem Youssoufy, co sam podważył z kolei w wyżej wspomnianym dokumencie. Tym samym nie tylko „przebił blachy”, ale i latami oszukiwał BVB, poniekąd wykorzystując ich także klub finansowo. W 2018 roku został zatrudniony jako analityk wideo i szef skautów w dortmundzkim klubie. Początkowo inkasował ok. 10 tys. euro rocznie, po czym otrzymał podwyżkę do 20 tys. euro.

Ponadto, jego żona, zaledwie 36-letnia Marie, otrzymała w tamtym czasie pracę w Evonik – firmie sponsorującej latami BVB. Kto więc jest prawdziwym ojcem zawodnika? Według reporterów jest nim Ousman Mohamadou, taksówkarz z Kamerunu. Dziennikarze nie zmierzali odpuszczać i poszli dalej – udali się do Juande, szukając bezskutecznie aktu urodzenia Youssoufy. Choć główny cel wyjazdu do stolicy Kamerunu nie powiódł się, to lokalny wywiad środowiskowy pozwolił ustalić, że prawdziwy ojciec snajpera Nicei jeździ na taryfie.

− Moja żona była zatrudniona przez agencję pracującą dla sponsora BVB, firmy Evonik, a ja byłem zatrudniony bezpośrednio przez BVB. Otrzymywaliśmy więc pieniądze co miesiąc. Nie pracowaliśmy. Dostawaliśmy pieniądze w ten sposób – skomentował Moukoko senior.

Skąd jednak teraz taki nagły obrót spraw i zmiana stanowiska Josepha? Jak zauważył jeden z dobrze zaznajomionych z młodzieżową piłką w Niemczech użytkownik serwisu X (dawniej Twitter) @CampusVid2, biologiczny ojciec Moukoko jest obecnie „spłukany”, po tym jak napastnik zdystansował się i przestał dawać mu pieniądze jakiś czas temu.

− Cała ta sytuacja jest absolutną hańbą i naprawdę bardzo współczuję Youssoufie Moukoko. „Ojciec”, który teraz ujawnia rzeczy o Youssoufie, jest spłukany po tym, jak Youssoufa zdystansował się i przestał dawać mu pieniądze jakiś czas temu. Teraz publicznie ujawnia oszustwa, które sam stworzył z wielką energią przestępczą – tylko po to, by zdobyć trochę pieniędzy od mediów. Kilka euro wystarczy, by publicznie zawstydzić Youssoufę, szkodząc jego karierze i życiu w i tak już niezwykle trudnej sytuacji. Niewiarygodny poziom ludzkiej słabości.

– Youssoufa Moukoko nie ponosi winy za sytuację, w której się znalazł. To po prostu wyjątkowo utalentowany piłkarz, który od najmłodszych lat był pionkiem dla dorosłych chcących czerpać korzyści z jego talentu. Brakowało mu siły, by się temu przeciwstawić i został poważnie wykorzystany przez dorosłych z czystej chciwości.

– To jedna z najsmutniejszych historii w piłce nożnej i mam szczerą nadzieję, że Borussia Dortmund i DFB stoją teraz po jego stronie, ponieważ bez względu na to, co wyjdzie na jaw, nie ponosi za to absolutnie żadnej odpowiedzialności – napisał użytkownik @CampusVid2.

Kim jest Youssoufa Moukoko?

Zanim Moukoko zaczął bić kolejne rekordy w niemieckiej Bundeslidze, był typowany jako potencjalny zdobywca Złotej Piłki w przyszłości. Youssoufa urodził się w stolicy Kamerunu – Jaunde – zaś w 2014 roku przeniósł się do Hamburga w wieku 10 lat, gdzie od początku prezentował swoje niesamowite umiejętności strzeleckie. Zanim odezwali się do niego skauci Borussii Dortmund, zdobył aż 23 bramki w zaledwie 13 meczach w drużynach młodzieżowych FC St. Pauli. Wkrótce potem zaczął on osiągać kosmiczne liczby.

W wieku 13 lat zagrał po raz pierwszy dla BVB U-17, zaś rok później został włączony niespodziewanie do zespołu do lat dziewiętnastu. W młodzieżówce „Die Borussen” wystąpił w 84 spotkaniach, zdobywając aż 127 bramek we wszystkich rozgrywkach. Osiągnięcia te doprowadziły do tego, że w styczniu 2020 roku awansował do pierwszej drużyny. Eksperci nie mieli wątpliwości – kwestią czasu było, zanim Moukoko zrobi furorę w niemieckiej Bundeslidze. Nie pomylili się.

Dzień po swoich szesnastych urodzinach napastnik został najmłodszym debiutantem ligi, gdy zastąpił Erlinga Haalanda w wygranym przez Dortmund 5:2 meczu z Herthą BSC. Z kolei niecałe cztery tygodnie później, zapisał się na kartach historii niemieckiej piłki jako najmłodszy strzelec niemieckiej ekstraklasy, strzelając gola Unionowi Berlin i poprawiając poprzedni rok o prawie rok. Jego kariera nabierała rozpędu – stał się najmłodszym strzelcem w historii „Der Klassikera”, „Revierderby” czy autorem dubletu w Bundeslidze. Osiągnięć było co nie miara.

Niebawem zadebiutował także w Lidze Mistrzów – stał się tym samym najmłodszym graczem w historii Champions League (16 lat i 19 dni). W 2024 roku jego kariera zastopowała, a on sam natrafił na ścianę, której nie był w stanie do końca przebić i nieraz nie łapał się już do pierwszego składu BVB. Niemniej jednak jego CV jest bardzo bogate, zaś 17 bramek w zaledwie 18 meczach Bundesligi przed ukończeniem 20. roku życia to robiący duże wrażenie dorobek. Licząc wszystkie jego występy dla dortmundczyków (także młodzieżówkę) mówimy o następujących liczbach:

189 spotkań

160 bramek

35 asyst

Skandal sprzed trzech lat

Nie będzie to pierwszy przypadek w historii niemieckiej piłki, kiedy okazało się, że zawodnik miał sfałszowany akt urodzenia. W czerwcu 2021 roku klub VfB Stuttgart poinformował, że jeden z jego zawodników jest o rok starszy i nazywa się inaczej. Mowa o Silasie Wamangituce, który w rzeczywistości okazał się być Silasem Katompą Mvumpą, urodzonym w 1998 roku, a nie w 1997 roku, jak wcześniej podawano.

Winnym całego fałszerstwa okazał się być agent zawodnika, który perfekcyjnie sfałszował jego dane podczas przenosin z Demokratycznej Republiki Kongo do francuskiego Paris FC. Jakby tego było mało, to groził oraz szantażował młodego wówczas napastnika, że zakończy jego karierę, jeśli ten się do czegokolwiek przyzna… Na dodatek, jak informował wówczas niemiecki świat dziennikarski, agent pobierał całą jego pensję, oddając zaledwie jej mały procent, grożąc jednocześnie rodzinie piłkarza, jeśli ta wyjawi całą prawdę.

Silas ostatecznie nie dał się już zastraszać i nie wytrzymał – w końcu zebrał się na odwagę, sam zgłosił się do Stuttgartu i przekazał wszelkie niezbędne informacje. VfB stanęło po jego stronie i zrobiło wszystko co w swojej mocy, aby pomóc zawodnikowi i odzyskać jego prawdziwe dokumenty. Sprawa została przedstawiona Niemieckiemu Związkowi Piłki Nożnej, który wkrótce potem podjął oficjalną decyzję w sprawie Mvumpy – mowa o trzymiesięcznej dyskwalifikacji we wszystkich możliwych rozgrywkach oraz grzywnie w wysokości około 30 tysięcy euro.

− Dla niego i dla nas było jasne, że Silas zostanie ukarany przez DFB i tak musi być zgodnie z regulaminem. Jednocześnie werdykt uwzględnia wyjątkowe okoliczności jego sprawy. Cieszymy się, że to kończy sprawę Silasa pod względem legalności sportowej ze strony DFB – stwierdził ówczesny dyrektor sportowy Stuttgartu Sven Mislintat.

Silas mógł liczyć na pełne wsparcie klubu przez cały czas, który nie opuścił go w potrzebie. Napastnik doszedł do siebie, wrócił do gry i starał się jak tylko mógł, by spłacić zaufanie, jakim obdarzyły go władze klubu z południa Niemiec. Na początku września 2024 roku jego drogi rozeszły się jednak z VfB, po tym jak został wypożyczony do serbskiego Red Star. W sumie jako zawodnik „Szwabów” miał okazję wystąpić w 132 meczach o stawkę, w których to zdobył 35 bramek oraz zanotował 21 asyst.

Jaki los czeka z kolei Moukoko? Kibice w Niemczech w dużej mierze stoją murem za młodym napastnikiem i wspierają go jak tylko mogą, oczekując jednocześnie, że BVB i Niemiecki Związek Piłki Nożnej dołożą wszelkich starań, aby uchronić zawodnika. Zwłaszcza że był on niczego nieświadomy, gdyż główną winę ponosi w tym wszystkim jego oszukany ojciec Joseph. Premiera dokumentu „Tricksen, Schummeln, Täuschen – Das Millionengeschäft mit den Fußball-Talenten” odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 19:00 w telewizji „ProSieben”.

